Ecco chi sono le cantanti in gara a Sanremo 2021

Ieri sera, giovedì 17 gennaio, durante l’ultima puntata di AmaSanremo, non solo sono stati rivelati le 8 Nuove Proposte che vedremo in gara sul palco del Festival di Sanremo, ma anche i nomi e le canzoni dei 26 big.

Quest’edizione della kermesse che andrà in onda, causa Covid, dal 2 al 6 marzo, le donne in gara saranno 10. Una buona notizia per il Festival, anche se tutte noi speriamo molte che arriverà presto il giorno in cui non sarà più una “notizia”, ma la normalità.

Tra le cantanti in gara quest’anno tantissime giovani voci della musica italiana, come Madame, Annalisa e Francesca Michielin. Ma non solo. Tornerà sul palco di Sanremo anche Orietta Berti. La cantante ha partecipato, tra il 1966 e il 1992, ben undici volte alla kermesse musicale.

Ecco quindi chi sono le donne in gara alla 71esima edizione del Festival della canzone italiana.

Annalisa

Annalisa, classe ’85, ha partecipato alla decima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove si è classificata seconda, ottenendo il Premio della critica.

La cantante ha all’attivo 7 album: il primo, Nali, uscito nel 2011, e l’ultimo, Nuda, pubblicato proprio nel 2020. Ha già partecipato quattro volte al Festival di Sanremo: nel 2013, con Scintille, nel 2015 con Una finestra tra le stelle, nel 2016 con Il diluvio universale e nel 2018 con Il mondo prima di te.

Quest’anno torna sul palco del festival con Dieci.

Arisa ha già vinto il festival di Sanremo due volte, tra le nuove proposte e tra i big

Arisa non solo ha già partecipato a Sanremo, ma lo ha anche vinto per ben due volte. La prima, come esordiente, nel 2009, dove ha conquistato tutti con uno dei suoi brani più celebri, Sincerità, e la seconda nel 2014, tra i big, con il brano Controvento.

La cantante ha pubblicato, nel corso della sua carriera, sei album, l’ultimo uscito nel 2019, ed è attualmente professoressa di canto del talent show Amici.

Questa sarà la sesta volta sul palco del teatro Ariston per la cantante. Nel 2010 ha gareggiato tra i big con Malamoreno, nel 2012 con il brano La notte, classificandosi seconda. A poi vinto, come detto, nel 2014 con Controvento e nel 2016 con Guardando il cielo. La sua ultima partecipazione a Sanremo risale al 2019, con il brano Mi sento bene.

Arisa torna quest’anno sul palco di Sanremo con il brano Potevi fare di più.

Malika Ayane

Dopo essere stata giudice di X Factor nell’edizione 2019, Malika Ayane torna sul palco del Festival di Sanremo con il brano Ti piaci così.

La cantautrice ha già partecipato quattro volte alla kermesse. La prima nel 2009, tra i giovani, con il brano Come foglie. Nel 2010, tra i big, con la canzone Ricomincio da qui. Qualcuno di voi forse ricorderà uno dei momenti più caldi di quell’edizione di Sanremo. La platea, in segno di protesta, stracciò gli spartiti. Questo perché Malika ottenne solo il quinto posto durante quell’edizione del festival.

Con E se poi la cantante è tornata sul palco di Sanremo nel 2013. La sua ultima apparizione risale al 2015 con il brano Adesso e qui (nostalgico presente) che gli valse il premio della critica e il terzo gradino del podio.

Orietta Berti

La grande Orietta Berti si esibirà sul palco di Sanremo 2021 con il brano Quando ti sei innamorato. La cantante è ormai una “veterana” della kermesse e la sua produzione musicale è davvero di rilievo.

Non solo ha partecipato ben 11 volte al festival della canzone italiana, ma anche all’attivo 28 album tra raccolte di successi, cover e brani riarrangiati.

California del duo Coma_Cose

Largo spazio ai giovani sul palco del 71esimo festival di Sanremo. Quest’anno, tra i big, ci sono anche i Coma_Cose, duo musicale composto da Fausto Zanardelli e Francesca Maesiano.

I due sono alla loro prima partecipazione alla kermesse canora e si esibiranno con il brano Fiamme negli occhi. Nel 2019 hanno pubblicato il loro album di debutto, Hype Aura, e siamo sicuri che entrambi siano prontissimi ad infiammare il palco del teatro Ariston.

Francesca, conosciuta come California, è nata a Pordenone ma vive a Milano da più di 10 anni. Diplomata in scenografia, ha fatto diversi lavori prima di conoscere Fausto e avviare con lui il progetto Coma_Cose.

Gaia è al suo primo festival di Sanremo

Gaia Gozzi, conosciuta anche solo come Gaia, l’avrete sicuramente sentita in radio quest’estate. La cantante infatti, dopo aver vinto l’ultima edizione di Amici, ha spopolato in radio e su tutte le piattaforme di streaming con il suo brano Chega, tratto dal suo primo album in studio, Genesi.

La cantautrice è alla sua prima partecipazione al festival di Sanremo, dove si esibirà con il brano Cuore Amaro. Classe ’97, Gaia prima di trionfare nel talent show di Maria De Filippi ha partecipato alla decima edizione di un altro talent, X Factor, dove si è classificata seconda.

Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista

Veronica Lucchesi è la frontgirl de La Rappresentante di Lista, band italiana formata nel 2011 proprio da Veronica e da Dario Mangiaracina.

La band è già salita sul palco dell’Ariston, al fianco di Rancore, durante la serata di Sanremo 2020 dedicate alla cover. Questa volta Veronica e compagni saliranno sul palco tra i big con il brano Amare.

Veronica è una vera e propria forza della natura, carismatica e con un voce incredibile. Anche loro saranno sicuramente in grado di portare sul palco del teatro Ariston uno spettacolo da 10 e lode.

Madame

Madame, nata nel 2002, è sicuramente tra le artisti più giovani del cast di Sanremo 2021. Francesca Calearo, questo il suo vero nome, ha debuttato nel mondo della musica nel 2018 con i singoli Anna e Sciccherie. Ad oggi è una delle promosse della scena rap e urban italiana e vanta collaborazioni con grandi artisti come Marracash, Tedua, Dardust, Don Joe e Ghali.

Per lei questa è la prima volta sul palco del festival di Sanremo, dove porterà il brano Voce.

Francesca Michielin sul palco di Sanremo insieme a Fedez

Francesca Michielin partecipa al festival di Sanremo in coppia con Fedez con il brano Chiamami per nome.

Se per Fedez è la prima volta sul palco dell’Ariston, la giovane cantante ha già partecipato alla kermesse nel 2016, classificandosi seconda dietro agli Stadio con il brano Nessun grado di separazione. Proprio quell’anno ha rappresentato, dopo la rinuncia degli Stadio, l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Francesca ha vinto la quinta edizione di X Factor, dove ha avuto proprio Fedez come coach, e ha pubblicato in questi anni 4 album. L’ultimo, dal titolo Feat (stato di natura), è uscito nel 2020.

Noemi

Anche Noemi torna sul palco di Sanremo, con il brano Glicine. La cantante, che si è classificata seconda nell’edizione del 2009 di X Factori, ha partecipato ben 6 volte al festival. La prima volta nel 2014, con il brano Bagnati dal sole, e l’ultima nel 2018 con Non smettere mai di cercarmi.

Noemi ha pubblicato 6 album in studio. L’ultimo, La Luna, proprio nel 2018.