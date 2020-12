“Sapete ieri ho fatto la spesa, c’è sempre lo stesso ragazzo al quale lascio qualcosina a un certo una signora dice “Fabio Volo non fai una storia mentre dai i soldi” questi argomenti mi fanno andare fuori di testa la beneficenza non era un qualcosa che si faceva in silenzio!”. Così lo scrittore, durante il suo programma radiofonico Il Volo del Mattino ha polemizzato sul gesto compiuto da Fedez ieri.

Il gesto di Fedez

Il cantante infatti ieri, lunedì 14 febbraio, ha girato per le vie di Milano per consegnare 5mila euro a 5 persone, di categorie diverse, scelte dai suoi follower sul suo canale Twitch. I soldi sono stati destinati a: un rider, un artista di strada, una cameriera, un senza tetto e un volontario.

“Ha scelto tutto la mia chat” ha raccontato Fedez sul suo profilo Instagram. “In due mesi sono stati raccolti 5mila dollari che io ho arrotondato a 5mila euro”.

Fabio Volo ha così criticato, nel suo programma, il gesto fatto dal cantante di Bella Storia, soffermandosi su un concetto piuttosto reiterato: “la beneficienza va fatta in silenzio”.

La risposta del cantante alle parole di Fabio Volo

La risposta di Fedez non ha tardato ad arrivare. L’artista ha prontamente risposto allo scrittore su Instagram, attraverso le stories. Il cantante ha iniziato il suo discorso facendo riferimento al fondo che ha istituito di recente, Scena Unita, creato per aiutare i lavoratori dello spettacolo: “Mi devo dire dispiaciuto di una cosa: ieri è stato dato il via ad un’iniziativa che ha coinvolto me e tantissimi artisti e lo sforzo disumano di tantissime persone per aiutare più di 40 categorie diverse di lavoratori con aiuti che arriveranno entro Natale”.

E ha continuato: “Avrei voluto utilizzare questo spazio che ho per diffondere e divulgare questa opportunità. Questa cosa però è stata totalmente coperta dell’ennesimo tsunami delle polemiche che mi riguardano”.

Fedez ha poi risposto a Fabio Volo: “Visto che oggi Fabio Volo mi ha giustamente criticato per questa polemica vorrei invitarlo a partecipare a questa iniziativa che non gli sarà purtroppo arrivata all’orecchio”.

“Caro Fabio Volo ci tengo a specificarti perché questa iniziativa (riferendosi a Scena Unita, ndr) non è il caso della beneficienza “si fa ma non si dice”, perché noi palesando a tutti quello che stavamo facendo siamo riusciti a coinvolgere brand e aziende in modo da raggiungere una cifra che da soli non avremmo mai ottenuto. Mi sarebbe piaciuto averti al mio fianco in questa bella cosa piuttosto che stare a dibattere con te su una polemica del …”