Chi lascia cosa prova? Ecco cosa succede se sei tu a lasciare il tuo partner

Chiudere definitivamente una storia d’amore, specialmente se di lunga durata, è sempre un capitolo importante della propria vita. Essere lasciati fa male, senza ombra di dubbio, ma anche lasciare può portare sofferenze.

Chi lascia soffre e spesso arriva a dire il suo addio per motivazioni importanti, ecco perché si ritrova a dover troncare la relazione a malincuore. Spesso l’addio può arrivare dopo un percorso di analisi e tentativi di riportare il rapporto sui binari della felicità perduta.

Chi subisce una rottura ha bisogno di trovare tanta forza, così come chi decide di mettere la parola fine a un legame così forte. Poter dire alla persona con cui si è condiviso tanto che è finita significa anche tirar fuori tanto coraggio. Chi lascia, quindi, cosa prova esattamente? Approfondiamo l’argomento per capire di più a riguardo…

Quali sono i sentimenti di chi lascia?

In tante occasioni chi decide di lasciare vorrebbe non doverlo fare in fondo, ma per forza di cose si ritrova a prendere una decisione che sembrerebbe essere quella più giusta per entrambi.

Quando una storia è importante, quindi magari dura da tanti anni, diventa ancora più difficile chiudere il rapporto. Impossibile prendere una decisione dall’oggi al domani, anzi per cercare una risposta concreta potrebbe volerci del tempo. E il dopo come sarà? Come reagirà il partner? Sto facendo la cosa giusta? Son tante le domande che potrebbero far subentrare ansia e incertezze.