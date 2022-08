Non abbiamo parlato abbastanza di Tatiana Santo Domingo, moglie di Andrea Casiraghi

Tatiana Santo Domingo è salita ai ranghi dell’aristocrazia europea sposando Andrea Casiraghi, quarto nella linea di discendenza al trono monegasco e il primo dei tre figli di Carolina di Monaco. Scopriamo di più su di lei.

Nel frattempo qui troverete i look più interessati sfoggiati negli anni proprio da Tatiana.

Chi è Tatiana Santo Domingo, moglie di Andrea Casiraghi: la sua famiglia

Tatiana è nata a New York il 24 novembre 1983, ma ha vissuto molti anni in svizzera.

Fa parte della dinastia colombiana plurimiliardaria dei Santo Domingo.

Durante la Grande Depressione degli anni ’30, quando un certo numero di aziende era sull’orlo del baratro e la gente temeva per la propria sopravvivenza, alcune delle dinastie più famose iniziarono la loro corsa allo shopping imprenditoriale.

Ed è stato in quegli anni che la famiglia colombiana Santo Domingo ha gettato le basi per la sua attuale fortuna.

Julio Mario Santo Domingo, il patriarca, ha costruito una delle aziende di maggior successo in Sud America con il Gruppo Santo Domingo fino alla sua morte nel 1983.

La ricchezza della famiglia si basa sulle loro quote nel birrificio Bavaria (poi SAB Miller, oggi Anheuser-Busch InBev), e anche le stazioni televisive, le riviste e le stazioni radio fanno parte dell’impero redditizio. Durante i suoi due matrimoni, Julio Mario Santo Domingo ha avuto tre figli: Julio Mario Jr, Alejandro e Andres. Fino ad oggi, questi uomini e le loro famiglie perpetuano il mito della ricchezza, del potere e del fascino.

La ricchezza della famiglia è stimata in ben 15 miliardi di dollari.

Tatiana e Andrea Casiraghi

Tatiana Santo Domingo è figlia dell’erede della compagnia Julio Mario Santo Domingo Jr. e di sua moglie Vera Reculski.

La carismatica mora e suo fratello Julio Mario III sono vissuti tra la Grande Mela, Ginevra e Parigi.

Tatiana e Andrea Casiraghi sono i volti del “nuovo Monaco”. Insieme ai loro figli India e Alexandra (chiamata Sasha) e al piccolo Massimiliano, partecipano solo occasionalmente alle riunioni ufficiali, ma per il resto vivono una vita tranquilla e riservata a Londra.



La storia d’amore di Andrea Casiraghi (classe 1984), figlio di un aristocratico monegasco, e Tatiana Santo Domingo sarebbe iniziata quando erano ancora a scuola in un collegio francese.

La coppia, sempre riservata e timida nei confronti dei media e che ora ha tre figli insieme, vive lontano dal trambusto reale.

Tatiana gestisce il marchio di moda Muzungu Sisters dal 2011, che si impegna per una produzione etica ed ecosostenibile dei suoi capi di abbigliamento.

Il suo stile boho glamour, per il quale è stata già celebrata dalla stampa internazionale, ha avuto un discreto successo fino ad oggi.

Andrea è cresciuto sotto gli occhi curiosi dei riflettori, sebbene abbia sempre mantenuto una certa riservatezza. Nel 2006 a Parigi ha conseguito la laurea in Affari Internazionali. Nel 2008 è stato incluso dalla rivista Forbes tra i giovani reali più affascinanti del mondo.

I due si sono sposati il 31 agosto 2013 con una cerimonia civile privatissima a Palazzo Grimaldi, nella stessa sala utilizzata per il matrimonio del principe Alberto di Monaco e Charlene.