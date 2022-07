Cosa vi siete persi su Maria Serenella Cappello, la moglie di Mario Draghi che disse...

Europa, Italia, crisi di governo… Questi alcuni degli ingredienti che ricamano la storia di Mario Draghi, ma c’è qualcosa (o meglio, qualcuno) che forse vi siete persi tra i meandri della biografia più nota dell’ex presidente della Banca centrale europea diventato premier dopo il fallimento dell’era Conte: la moglie Maria Serenella Cappello!

Chi è la moglie di Mario Draghi, Maria Serenella Cappello

Presenza discreta e mai sotto i riflettori più del tempo utile a intravederne i lineamenti, Maria Serenella Cappello è la moglie di Mario Draghi. Al suo fianco praticamente da una vita, è nata il 28 luglio 1947 in provincia di Padova e vive con il marito, di cui è coetanea, a Città della Pieve.

Secondo quanto trapelato, avrebbe nobili origini (in quanto appartenente a una famiglia che vanterebbe, tra gli avi, la consorte del Granduca di Toscana Francesco de’ Medici, Bianca Cappello).

Maria Serenella Cappello è lontana anni luce dalla galassia dell’economia e della politica che sono declinazioni chiave nella storia del coniuge. Infatti, è un’esperta di letteratura inglese, disciplina in cui si è laureata a Vicenza.

Maria Serenella Cappello, il matrimonio con Draghi, i figli e quella frase…

La moglie di Mario Draghi, per gli amici semplicemente Serenella, lo ha conosciuto quando entrambi erano appena 19enni sulla riviera del Brenta. Un amore fiorito grazie ad amici in comune e diventato l’unione di una vita intera, coronata dalla nascita di due figli: Federica e Giacomo Draghi.

Il loro matrimonio è stato celebrato nel 1973 e non tutti sanno che, nel 2018, Serenella Draghi fu bacchettata dal marito davanti alle telecamere (la rimproverò con un secco “Stai zitta”) quando disse che il consorte non avrebbe mai fatto un governo in quanto non politico. Parole che, come avremmo scoperto poco più avanti, sono state clamorosamente smentite dagli eventi, consegnato alla storia come successore di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.