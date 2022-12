È amore tra la cantante e attrice Cher e il suo nuovo fidanzato Alexander. Tra i due ci sono circa 40 anni di differenza di età. Da settembre, da quando si sono conosciuti alla settimana della moda di Parigi, che sono circolate voci sulla loro relazione e ora pare che ci sia l’intenzione di un matrimonio, tant’è che, il 25 dicembre, su Twitter, Cher ha pubblicato la foto di un anello di diamanti che lascia intuire una proposta di matrimonio.

Foto Twitter Cher

Ma chi è Alexander? Il nuovo toy boy di Cher è il vicepresidente dell’etichetta discografica Def Jam Recordings. La sua ultima relazione è stata con la modella ed ex di Kanye West, Amber Rose, da cui tre anni fa ha avuto un figlio e che, per ammissione della stessa, lui l’avrebbe tradita con almeno 12 donne diverse.

Si tratterebbe, invece, del terzo matrimonio per lei, dopo le brevi nozze con Gregg Allman a metà anni Settanta e prima ancora il matrimonio con Sonny Bono. Nel frattempo, numerose altre love story, con uomini altrettanto famosi, come Tom Cruise, Val Kilmer, Richie Sambora e Warren Beatty.

La love story tra Cher e il giovane fidanzato

Cher si è fidanzata: chi è il ragazzo 36enne – Foto sito www.dailymail.co.uk

La storia tra la 76enne Cher e Alexander è stata confermata a novembre, dopo essere stati fotografati mano nella mano, Cher aveva dichiarato: “Sulla carta è ridicolo, ma nella vita reale andiamo bene. Lui è favoloso e di solito non do agli uomini qualità che non meritano”. Cher aveva aggiunto che se non avesse incontrato uomini più giovani non avrebbe mai avuto una relazione: “Ai miei coetanei non piaccio molto. Mentre ai giovani non importa se sei buffa o stravagante, o vuoi fare stupidaggini e hai una forte personalità”.

Una coppia particolare, dove oltre ai 40 anni di differenza, ci sono anche diversi milioni di dollari di differenza, cosa che non è passata inosservata ai fan della cantante che avevano messo in dubbio le intenzioni del nuovo boyfriend, a cui lei stessa ha risposto: “Come tutti sanno non sono nata ieri. E quello che so di sicuro e che non ci sono garanzie“.