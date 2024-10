Che fine ha fatto Anastacia? Le curiosità sulla cantante americana

Il mondo della musica la conosce a livello mondiale, il nome di Anastacia riporta a quello che è stato il periodo musicale tra gli anni Novanta e inizio 2000. Che fine ha fatto la cantante. Anastacia? Un personaggio che non è mai passato inosservato, ha conquistato il cuore di migliaia di persone tanto da scalare le classifiche durante la sua carriera.

Nel 2005 l’abbiamo vista duettare con Eros Ramazzotti nel brano I Belong To You, nel corso degli anni la cantante ha dovuto fare diverse pause a causa di una malattia che l’ha colpita nel culmine della sua carriera. Ecco, quindi, che fine ha fatto Anastacia e alcune curiosità sulla sua vita privata e la sua carriera aristica!

Anastacia oggi, che fine ha fatto la cantante? Curiosità sulla sua vita privata (e non solo)

Definita la regina dello sprock, lo stile musicale ideato proprio da lei in quanto rappresenta una fusione tra il pop, il rock e il soul, la sua voce è una delle più potenti al mondo tanto da essere stata soprannominata dai più “la piccola donna dalla voce grande“.

Anastacia, nel 2003, mette in pausa il suo percorso lavorativo a causa di un tumore al seno. La cantante riprende in mano la sua carriera già nel 2004, partendo per il Live at Last Tour in giro per il mondo, per poi fermarsi nuovamente dieci anni dopo a causa del secondo cancro al seno.

Dopo alti e bassi a causa della malattia, Anastacia si impegna nel campo della prevenzione e diventa anche la seconda donna al mondo a ricevere l’Humanitarian Award ai GQ Men Of The Year Awards nel 2013. Tutto ciò non la ferma, perché ritorna con Resurrection, il nuovo album che le permette di partire per un nuovo tour nel 2015.

Nel 2023, in collaborazione con la multinazionale tedesca ALDI, lancia una linea di abbigliamento chiamata Blue Motion con lo scopo di donare il ricavato alla Brustkrebs Deautschland e V., continuando quindi a diffondere la voce sull’importanza della prevenzione contro il cancro al seno.

Non tutti lo sanno, ma Anastacia ha da poco annunciato il suo tour europeo e alcune tappe coinvolgono proprio il territorio italiano. Il tour festeggia il 25° anniversario dell’uscita del suo primo album, Not That Kind, e per chi vorrà cantare insieme all’artista il famosissimo singolo I’m Outta Love potrà partecipare a uno dei concerti in Italia previsti nel 2025. Anastacia si esibirà a marzo del 2025 a Torino, Roma, Milano e Padova.

