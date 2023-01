Champagne Beige, il colore capelli che segna l’inizio del 2023

Per ogni donna conservatrice che affida esclusivamente alla propria forza interiore il compito di affacciarsi al 2023 con grande energia, ve n’è una che preferisce ribadire il concetto con un cambiamento effettivo. In perfetta sincronia con la venuta del nuovo anno, ecco dunque fare capolino tra le tendenze colore capelli un’ accattivante sfumatura di biondo che farà felice tutte coloro che intendono sancire questo nuovo inizio con un cambio di stile: di cosa stiamo parlando? Pare lo abbiano denominato Champagne Beige, e pare che sia già divenuta una autentica ossessione per le bionde dell’intero pianeta.

Il motivo è presto detto, ed è da ricercare sicuramente nella lussuosa aura con cui la tonalità veste la chioma grazie all’intrecciarsi di innumerevoli sfumature dorate, le quali traggono ispirazione dall’omonimo spumante francese.

Tutte pazze per il Champagne Beige: ma sta davvero bene a chiunque?

Michelle Hunziker – Foto Instagram @therealhunzigram

A rendere il suddetto Champagne Beige irresistibile è però la sua incontestabile versatilità: partendo da una base naturale ricca di riflessi dorati e caldi del capello, questo si pone come fine ultimo quello di esaltarne le sfumature oro per illuminare visibilmente l’incarnato e lo sguardo di chi lo sceglie. Ma come individuare la propria tonalità? Bandite le schiariture eccessive -come il platino, ad esempio- in favore di gradazioni più scure e discrete, da mantenere vive nel tempo con della diligente manutenzione “fai da te” da effettuare comodamente da casa con l’aiuto di un buon riflessante. Qualora si possegga invece una chioma castana, le schiariture dovranno virare verso riflessi color caramello o miele in modo da bilanciare strategicamente il tutto.