Cena prima della palestra, cosa mangiare prima dell’allenamento

Cosa mangiare a cena prima dell’allenamento? Innanzitutto bisogna sfatare un mito perché non è affatto vero che saltare i pasti è utile, anzi mangiare qualcosa prima dell’attività sportiva massimizza i risultati.

Questo non significa appesantire il corpo con cibi molto grassi ma alimentarlo in modo equilibrato, per aumentarne le prestazioni e non incorrere in stanchezza o addirittura vertigini.

Scopriamo allora cosa mangiare prima della palestra specialmente se ti alleni di sera!

Cosa mangiare a cena prima di andare in palestra per avere forza

Abbiamo detto che mangiare prima della palestra è importante ma a questo punto dobbiamo chiarire quali sono i cibi più indicati.

Innanzitutto c’è da considerare che il corpo necessita di carboidrati, che verranno poi convertiti in energia nel corso della sessione sportiva. Se infatti l’organismo non ha una quantità sufficiente di zuccheri, attinge proteine dal tessuto muscolare.

Senza contare che senza la giusta dose di zuccheri è più facile svenire per stanchezza e diminuire le prestazioni, che ne risentono negativamente.

Un’ottima idea consiste nel mangiare della banana prima della palestra, frutto ricco di carboidrati ad azione rapida ma anche di potassio, che aiuta il buon mantenimento di nervi e muscoli. Dovendo sostituire la cena, si consiglia di frullare la banana per preparare un buon frullato sotto forma di bevanda energizzante fai da te.

Anche gli smoothies a base di frutta possono essere consumati a cena al posto dei soliti pasti, prima di iniziare l’allenamento. Sono infatti ricchi di carboidrati e proteine, che contribuiscono a fornire energia all’organismo.

Ovviamente al rientro a casa non dovrà mancare una buona cena sana ed equilibrata per recuperare le energie perse e fare il pieno di nutrienti e forza.

Nel caso in cui l’obiettivo sia quello di mangiare prima della palestra, allora dovrai prediligere una cena leggera e sfiziosa allo stesso tempo. Puoi optare per un piatto di verdure crude o cotte al vapore, quindi una buona insalata oppure della lattuga accompagnata da carote e pomodori, il tutto abbinato ad un piatto di pesce, carne magra o legumi.

Queste opzioni vanno bene se dovrai allenarti almeno dopo un’ora / un’ora e mezza dopo i pasti. In alternativa puoi sempre prepararti un panino pre workout di farina di segale con ricotta e frutta secca.

Una volta rientrato dalla palestra, non dovrà mancare lo snack post workout, andrà bene anche un frutto o una barretta proteica da mangiare dopo l’allenamento.