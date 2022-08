Catalogo Ikea: le offerte più interessanti di quest’anno

Il catalogo Ikea 2022 offre idee brillanti e una vastità incredibile di prodotti per arredare casa tua su misura dei tuoi gusti. Difatti oltre ai mobili, come tutti gli anni, possiamo trovare oggettistica di ogni tipo che ci aiuterà a rendere più bella e più funzionale ogni stanza della nostra abitazione, mantenendo dei prezzi assolutamente vantaggiosi, in pieno stile Ikea.

Oggi vedremo insieme di sfogliare le nuovissime idee che possiamo trovare nel catalogo 2022, cercando di riassumere quelle più interessanti, dividendole per categoria.

Cucine pratiche e funzionali

La cucina è l’ambiente della casa in cui si vive di più. A volte abbiamo il desiderio di avere una cucina attrezzata al meglio ma anche di design e con mobili pratici, belli e assolutamente funzionali. Per una cucina spesso si spendono molti soldi proprio perché è un acquisto che si fa una volta e dura molti anni. In realtà, grazie ai prezzi di Ikea si può anche pensare di cambiare la cucina più spesso magari adattandosi alle tendenze che di anno in anno cambiano.

Divani per tutti i gusti

Sfogliando il catalogo possiamo trovare moltissima oggettistica pronta a soddisfare le esigenze di ogni stanza della casa, ma anche i mobili più classici e quelli più fantasiosi e stravaganti. Degna di nota è sicuramente la scelta dei divani, proposta in diverse varianti e colorazioni. Modelli a 3 posti, divani angolari, o modelli a ancora più grandi a 4 posti. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta.

Camerette originali e pratiche

Tantissime linee proposte nel catalogo 2022, pensate per i bambini. Comode linee, spesso componibili, di mobili per la cameretta. Si possono scegliere cassetti, armadi, cassettoni o mensole. Si possono personalizzare a seconda delle proprie esigenze sia in fatto di forme e spazi che in fatto di tonalità di colore. Dai colori classici, sobri e neutro ai colori come azzurro, verde acido e rosa che danno più personalità alla stanza dei vostri bambini.

Catalogo Ikea on-line

Il catalogo Ikea lo avrete di certo ricevuto tutti a casa. E’ un volume molto atteso, come abbiamo detto più volte. Però se per caso vi è sfuggito oppure non lo ritrovate, potrete ritrovarlo on-line inserito sul sito www.ikea.com. Si tratta dello stesso identico catalogo che però potrete sfogliare in formato elettronico, munito di tutto le informazioni che vi possono servire.