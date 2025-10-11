Castagne in versione chic | il paté che stupisce ad ogni assaggio

Paté di castagne: la ricetta chic e autunnale che stupisce ad ogni assaggio! Cremoso, profumato e facilissimo da preparare, perfetto per stupire a tavola.

Hai mai pensato che le castagne potessero diventare un antipasto elegante? Ebbene sì, con questo paté di castagne fai un salto di classe senza troppi sforzi! È cremoso, profumato e ha quel gusto delicato ma deciso che conquista anche i palati più esigenti. Fidati, è una di quelle ricette che ti fanno sentire una chef, anche se in realtà ti basta poco.

Quello che amo di più di questo piatto è la sua doppia qualità! Ebbene si, se da un lato è rustico, con tutto il sapore dell’autunno, dall’altro è anche raffinato, perfetto per una cena speciale o per stupire gli ospiti con qualcosa di diverso. Le castagne si fondono con il formaggio fresco, le verdure e un tocco di vino bianco, il risultato? Una crema vellutata, dal profumo irresistibile, che si spalma che è un piacere.

Paté di castagne: una goduria da spalmare ovunque!

E allora che aspetti? Prepara un bel cestino di pane caldo o dei crostini dorati, perché ti assicuro che questo paté di castagne finirà in un lampo! Allaccia il grembiule, prendi le castagne e iniziamo a cucinare questa meraviglia d’autunno insieme, vedrai che successo!

Tempo di preparazione: 10 minuti



Ingredienti per il Paté di castagne

Per circa 500 g di paté

400 g di castagne (peso netto)

250 g di formaggio fresco spalmabile

2 carote

1 porro

1 gambo di sedano

Un bicchiere di vino bianco secco

2 foglie di alloro

Timo q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Come si prepara il Paté di castagne