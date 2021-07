Carpisa ha lanciato una capsule collection nata dalla collaborazione con Muschio Selvaggio, il podcast firmato da Fedez e Luis Sal. La capsule comprende due borsoni in R-Pet, materiale proveniente dal riciclo delle bottiglie di plastica.

Muschio Selvaggio x Carpisa



Carpisa lancia una capsule collection dedicata alle travel bag, in collaborazione con Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez e Luis Sal dedicato a attualità, cultura e società, nato nel 2020, che ormai vanta quasi 400.000 follower su instagram.

La capsule Muschio Selvaggio x Carpisa è disponibile da luglio in tutti gli store del brand, sia fisici che online. A fine agosto è prevista inoltre l’uscita di una linea di valigie unisex. Le travel bag, realizzate in collaborazione con Fedez e Luis Sal, presentano una stampa all over con il monogram disegnato in esclusiva con Muschio Selvaggio. Le borse sono disponibili al momento in due varianti di colore, verde smeraldo e nero e presentano doppi manici per il trasporto a mano con tracolla regolabile e rimuovibile.

La travel bag sostenibile di Muschio Selvaggio



I due borsoni da viaggio sono realizzati in R-Pet, materiale proveniente dal riciclo delle bottiglie di plastica: il 90% del prodotto è realizzato in materiale riciclabile, il 40% in materiale riciclato. Queste travel bag sono, inoltre, impermeabili, grazie a un trattamento idrorepellente, e quindi perfette per tutte le avventure fuori casa, dai viaggi allo sport.

L’idea alla base è quella di sviluppare una collezione volta a promuovere la ripartenza del settore turistico italiano, ma anche a sensibilizzare la collettività su un’altra tematica di grande attualità quale l’attenzione all’ambiente. Queste linee travel in materiali riciclati si inseriscono, infatti, in un percorso più ampio che il brand di Carpisa sta attuando per ridurre gli impatti di prodotto e packaging sull’ambiente.