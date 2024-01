Carboidrati durante la dieta: quando mangiarli per dimagrire

Quando è meglio mangiare carboidrati durante la dieta? Vediamo cosa dicono gli esperti nutrizionisti e le strategie per dimagrire.

Se pensate che i carboidrati e la dieta non vadano d’accordo vi sbagliate di grosso: la cosa importante è solo sapere quando mangiarli, per evitare di accumulare troppe calorie e grassi.

Infatti i carboidrati sono assolutamente indispensabili in una dieta equilibrata ma anche un po’ dimagrante. Il segreto è solo quello di diminuire le quantità ma l’importante è non farsi mai mancare alcun nutriente come nella dieta mediterranea, che dovrà essere il più sana possibile.

Mangiare carboidrati la sera aiuta a dimagrire?

Chi vuole dimagrire velocemente, spesso predilige una dieta proteica, ma siamo davvero sicuri che sia la migliore per perdere peso? Proteine la sera e carboidrati a pranzo?

Forse no: insomma in dieta i carboidrati vanno mangiati a pranzo o a cena? La credenza più comune in fatto di alimentazione potrebbe essere ribaltata grazie ad una ricerca condotta dall’Università di Gerusalemme, diretta dal professor Zecharia Madar, che ha esaminato 78 volontari uomini e donne in sovrappeso.

Ad un gruppo i carboidrati venivano somministrati soprattutto la sera, mentre all’altro gruppo nell’arco di una giornata intera. Risultato? Dopo sei mesi si è scoperto che chi assumeva i carboidrati di sera aveva una maggiore riduzione di peso oltre ad un maggior calo della massa addominale e della massa grassa.

Secondo gli studiosi l’assunzione dei carboidrati di sera potrebbe modificare la secrezione degli ormoni leptina, che regola la sazietà, e adiponectina, ormone che che riduce i livelli di glucosio e colesterolo nel sangue, che favorirebbero così il dimagrimento.

La dieta dei carboidrati

Ci sono tanti tipi di diete che promettono risultati in pochi giorni come la dieta per perdete 5 kg in 7 giorni, oppure la particolare dieta del finocchio. Ma qui di seguito vi proponiamo una dieta da 1300/1400 calorie che non dimentica i carboidrati, per fare il pieno di benessere e per perdere peso.

Se poi vi state chiedendo se si deve rinunciare al pane se si è a dieta vi rimandiamo al nostro articolo in cui potete scoprire come la pensano i dietologi.

Colazione

A colazione potrete consumare un panino (50 g), un bicchiere di latte parzialmente scremato e un cucchiaio di marmellata. Oppure un tè, due fette biscottate con miele e una spremuta d’arancia.

Pranzo

Per pranzo una pasta con broccoli con 60 g di orecchiette, quattro fette di prosciutto crudo magro e insalata verde mista. Oppure tagliatelle ai funghi con 60 g di pasta, una fettina di crescenza (50 g), insalata di radicchio e rucola. Oppure ravioli di magro con burro e salvia (60 g), verdure miste gratinate e una coppetta di macedonia.

Cena

Per cena invece potrete consumare della minestra di zucca con 30 g di pasta integrale, pesce magro come nasello al cartoccio (150 g) e cavolfiore al vapore oppure minestrone di verdure (piatto protagonista della dieta del minestrone)con 30 g di pasta, arrosto di tacchino (120 g) e spinaci all’agro.