Dieta del finocchio, menu settimanale per perdere peso senza patire la fame

Con la dieta del finocchio è possibile perdere peso senza rinunciare al gusto, ecco un esempio di menu settimanale da seguire per dimagrire.

Dimagrire è noioso, stare a dieta e pesare gli ingredienti da cucinare, rinunciare ai gelati e ai dolci può essere abbastanza frustrante. Specialmente se no si vedono subito i risultati sperati. Ma potete provare la dieta del finocchio.

Si tratta di un regime alimentare molto interessante perché si sfruttano appieno le proprietà benefiche dei finocchi, che sono voluminosi e riempiono tantissimo ma hanno davvero poche calorie, inoltre si possono cucinare in tanti modi diversi per gustare piatti leggerissimi!

Ovviamente, come per tutte le diete, anche per questa al finocchio è bene farsi consigliare dal medico o da un esperto nutrizionista, ma di seguito vi sveliamo un menu settimanale che potete seguire facilmente.

Menu della colazione della dieta del finocchio per tutti i giorni

Durante i giorni della dieta del finocchio potete fare una colazione semplice con una tazza di caffè d’orzo e un bicchiere di latte parzialmente scremato (200 ml) con 30 gr di cereali.

Spuntini concessi durante la dieta del finocchio

Questi sono degli spuntini per tutti i giorni. Sono due, uno a metà mattinata e uno nel pomeriggio. A scelta uno yogurt magro alla frutta (potete fare anche lo yogurt fatto in casa) un centrifugato di finocchio o una tisana al finocchio drenante o sgonfiapancia. Il finocchio è perfetto per depurare l’organismo.

Dieta del finocchio: Lunedì

Ecco cosa mangiare il lunedì durante la dieta del finocchio.

Pranzo

150 gr di gnocchi di patate conditi con pomodoro fresco e basilico, 60 gr di bresaola e rucola a volontà, un finocchio in insalata.

Cena

1 hamburger (120 gr di manzo tritato) condito con olio, limone, prezzemolo, sale e pepe e un passato di finocchi e patate lesse (100 gr) macedonia di fragole, kiwi e ananas naturale.

Dieta del finocchio: Martedì

Qui di seguito cosa mangiare il martedì durante la dieta del finocchio.

Pranzo

50 gr di spaghetti alle vongole (100 gr senza guscio), finocchi al vapore, 200 gr di altre verdure a piacere.

Cena

35 gr di riso allo zafferano e insalata di polpo condito con olio, limone, prezzemolo, sale e peperoncino e una pera.

Dieta del finocchio: Mercoledì

Ecco cosa portare a tavola di mercoledì durante la dieta del finocchio.

Pranzo

50 gr di pasta ai finocchi e 30 gr di taleggio, 100 gr di pollo in umido e un kiwi.

Cena

minestrone di verdure senza legumi, 120 gr di carne magra alla pizzaiola e insalata di finocchi.

Dieta del finocchio: Giovedì

Questo è il menu che potete portare in tavola per giovedì.

Pranzo

50 gr di pasta al pomodoro fresco e basilico, funghi champignon tagliati sottili con i finocchi e scagliette di grana (45 gr), un’arancia.

Cena

passato di verdure carote e patate (100 gr), frittata al forno con 1 uovo e finocchi tagliati a julienne, insalata di pomodori.

Dieta del finocchio: Venerdì

Ecco cosa mangiare il venerdì durante questo regime alimentare.

Pranzo

50 gr di riso con zucchine e menta, cruditè di finocchi e asparagi lessi, una coppa di mirtilli al naturale.

Cena

passato di verdure finocchi e piselli (30 gr), spigola al cartoccio con cipolla e pomodorini, insalata di verdura mista.

Dieta del finocchio: Sabato

Cosa mangiare il sabato se avete deciso di seguire questo tipo di alimentazione controllata.

Pranzo

crema di cavolfiore e patate (100 gr), petto di pollo alla piastra, insalata di verdura mista con finocchi tagliati sottili.

Cena

50 gr di pasta al radicchio, finocchi saltati alla margarina (7 gr), una coppa di fragoline di bosco al succo d’arancia naturale, insalata di verdura mista.

Dieta del finocchio: Sabato

Infine terminiamo con il menu settimanale della dieta del finocchio vedendo cosa si può gustare in tavola nel giorno di sabato.

Pranzo

lasagne condite con tritato di manzo, finocchi sottili, pomodorini e una sottiletta (1 porzione), biete lesse, un frutto.

Cena

consommé di asparagi, finocchi gratinati al forno con pangrattato e grana (20 gr), 150 gr di ricotta al forno.