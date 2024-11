I cappelli alla moda per l’autunno inverno li trovi a poco da H&m

Uno degli accessori a cui è impossibile rinunciare durante la fredda stagione è il cappello. Da H&M ci sono tantissime novità in fatto di capelli, un ottimo compromesso per chi desidera rimanere al passo con la moda e allo stesso tempo spendere poco.

Da acquistare online o nei negozi fisici, ecco quali sono i cappelli H&M da avere nell’armadio quest’autunno inverno!

I cappelli di H&M non possono mancare nel guardaroba invernale

Quali sono i cappelli più belli da acquistare da H&M? Ecco alcune proposte da non lasciarsi sfuggire!

Per chi fa sport non può rinunciare al balaclava, perfetto per ripararsi dal freddo e dal vento e praticare attività fisica all’aperto senza problemi. Puoi trovarlo sia nero che in versione chiara.

Il berretto è un capo a cui è impossibile rinunciare durante il periodo della fredda stagione, il modello a quadri verde kaki chiaro è di tendenza per l’autunno inverno. Per chi desidera un tocco di luce in più al look può optare per il berretto beige chiaro, un must di stagione super gettonato.

Oltre al berretto con visiera è di tendnza il classico berretto in misto cashmere dalla tonalità scura o in versione greige, ideale per chi ama i colori dell’autunno.

Per un tocco più chic e raffinato, in perfetto stile british core, sembra quasi impossibile resistere al basco in lana. Da indossare in occasioni diverse, dona quel tocco di classe in più al look ed è perfetto per tutte le età. Rimani sul classico con il modello proposto da H&M in total black.

Chi ama i colori e i modelli a coste da H&M trova a meno di 10 euro il berretto in maglia. Son tante le nuances proposte, tutte molto minimal e raffinate. Se il tuo obiettivo è osare con gli accessori, opta per il berretto in maglia rosa!

Torna tra le tendenze il cappello da pescatore peloso, per un look audace può essere indossato in tantissime occasioni, anche durante una gita in baita. Lo trovi a meno di 20 euro in due tonalità: marrone scuro e bianco panna.

Chi non ama in particolar modo i cappelli può sempre prendere in considerazione altre idee, come il fluffy headband da indossare specialmente in città. Peloso come il cappello da pescatore ma molto più elastico e morbido!

Altrimenti c’è il paraorecchie peloso beige chiaro o nero, perfetto per chi ama i look più romantici e femminili.