I 10 migliori prodotti beauty dedicati al Capodanno cinese

Il Capodanno cinese è alle porte, ogni anno sono molti i brand che dedicano a questa ricorrenza prodotti o edizioni limitate dei loro best seller. Quest’anno non fa eccezione.

Il 2021, secondo il calendario cinese, è l’anno del bufalo. Si festeggerà il 12 febbraio, ma nessuno ci impedisce di entrare già nel mood della festa grazie ad un rossetto nella giusta tonalità, o a un bagno rilassante con una bath bomb a tema.

Per festeggiare il segno della prosperità, della forza d’animo e del duro lavoro, ecco i migliori prodotti beauty dedicati al Capodanno cinese.

Il Capodanno cinese in 10 prodotti

Cofanetto Benefit Fortune Favors The Fabulous

Il marchio Benefit propone un’edizione limitata del cofanetto Fortune Favors The Fabulous contente alcuni dei suoi best sellers: il balsamo colorato California kissing, la matita per sopracciglia Brow Pencil, il phard Dandelion e il minimizzante pori POREfessional.

Foto Sephora.it

Blu Mediterraneo Mirto di Panarea di Acqua di Parma

Anche il marchio di profumi Acqua di Parma propone una boccetta unica per il Capodanno cinese. La fragranza è Blu Mediterraneo Mirto di Panarea, ma in una colorazione rosso vivo.

Dragon legend di Lush

In questo caso, il prodotto è nella collezione permanente di Lush, ma nessuno ci vieta di dargli nuova vita: Dragon legend è uno spumante da bagno riutilizzabile in una meravigliosa tinta rossa con tanti brillantini dorati. Perfetto per festeggiare il Capodanno cinese in totale relax.

Foto Lookfantastic.com

Polvere viso di Armani

Il rosso del Capodanno cinese si sposa perfettamente con il design della linea make-up di Armani. Ogni anno la maison propone un’edizione limitata per l’occasione, quest’anno in vendita potrete trovare la polvere illuminante viso.

Tinta labbra di Nars

Anche Nars ci offre uno spunto make-up: la sua tinta per labbra in versione mat (in tre colorazioni rosate) avrà una confezione dedicata al Capodanno cinese.

Foto Selfridges.com

Love Osmanthus di Atelier Cologne

Il brand Atelier Cologne produce fragranze di altissima qualità, molto persistenti e durature. Il profumo che dedica in edizione limitata al Capodanno cinese quest’anno è Love Osmanthus, caratterizzato dal fresco profumo del fiore di Osmanthus e dagli agrumi.

Powder compact di Estee Lauder

Le confezioni make-up di Estee Lauder sono già di per sé vere opere d’arte, i contenitori per le polveri compatte sono perfetti accessori da borsetta. Ma per il Capodanno cinese quest’anno la dedica è proprio al bue.

Foto Estee Lauder

Porta rossetto di Guerlain

Anche Guerlain fa dei suoi prodotti beauty dei pezzi unici: il porta rossetto che dedica quest’anno al Capodanno cinese è rosso, decorato con sfumature e brillantini dorati.

New Year Glow Kit di Fenty Beauty

Anche Rihanna è attenta ai suoi clienti festaioli: per il Capodanno cinese risplendete alla luce delle lanterne grazide al New Year Glow Kit, contente polvere illuminante e lucidalabbra, in una splendida confezione rossa.

Foto Selfridges.com

Rossetto satinato di Gucci

Se poi volete davvero far spiccare la dedica al Capodanno cinese, cosa c’è di meglio se non un vibrante rossetto rosso? Ci pensa Gucci, in questo caso, con l’edizione limitata del suo rossetto satinato.