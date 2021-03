Ad ogni segno zodiacale il suo taglio di capelli perfetto

I segni zodiacali riescono a condizionare diversi aspetti della nostra vita. Dalle affinità di coppia alle amicizie, dai colori più adatti a noi agli abiti, i 12 segni dello zodiaco hanno, indovinate un po’, anche il loro taglio di capelli “preferito”.

Dall’ariete ai pesci, dal toro ai gemelli, ognuno ha il suo taglio di capelli su cui puntare.

Gli hairstyle perfetti per ogni segno zodiacale

Dal long bob ai tagli super corti, ogni segno zodiacale ha il suo hairstyle perfetto. Vediamo quali sono.

Ariete, buzz cut di tendenza

Testardo e tenace, chi nasce sotto il segno dell’Ariete ha un carattere “tutto fuoco” e, ovviamente, il suo taglio di riferimento non poteva che essere il buzz cut, il taglio di capelli rasato e super di tendenza nel 2021.

Foto Shutterstock | Jacob Lund

Toro, capelli lunghissimi e onde voluminose

Proseguendo con i segni di fuoco, il Toro predilige un taglio di capelli che è l’esatto contrario di quello proposto per l’Ariete. Infatti, il secondo segno zodiacale punta tutto sui capelli lunghissimi e super voluminosi.

Foto Shutterstock | Miramiska

Clavicat per i Gemelli

Per quanto riguarda invece i Gemelli, tra i segni zodiacali più irrequieti e meno emotivi dell’oroscopo, il taglio perfetto è il clavicut, l’hairstyle dalla media lunghezza amatissimo anche dalle star.

Foto Shutterstock | Sam Wordley

Leone, viva la frangetta

La frangetta “aperta” è una delle tendenze del 2021 quando si parla di capelli. Ovviamente, non poteva che essere il taglio perfetto per tutti i nati sotto il segno del Leone.

Foto Unsplash | Joseph Pérez

Cancro, il taglio giusto è quello con le onde morbide

Anche per i nati sotto il segno del Cancro l’hairlook perfetto è quello lungo e caratterizzato dalle onde morbide.

Foto Shutterstock | YuriyZhuravov

Bilancia, il suo taglio è il lob

I nati sotto il segno della bilancia amano il lusso e le comodità. Ovviamente, vogliono che tutto sia perfettamente in equilibrio. Per questo il taglio di capelli perfetto per questo segno è il lob, un caschetto lungo e super ordinato.

Foto Pexels | Min An

Vergine e Capricorno, il bob è il taglio perfetto

Continuiamo a parlare di bob, questa volta però corto e con frangetta sbarazzina. Questo hairstyle è perfetto per tutti i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno.

Foto Shutterstock | Victoria Chudinova

Sagittario, capelli super lunghi e mossi

Torniamo invece a parlare di capelli lunghi. Per tutti i nati sotto il segno del Sagittario il taglio di capelli perfetto è lungo e mosso, ma molto ordinato e con onde meno voluminose rispetto a quelle del toro.

Foto Pexels | Maria Orlova

Scorpione, taglio corto super ordinato

Gli Scorpioni sono profondi e seri, e questo si riflette anche nel loro hairstyle. Infatti, per tutti i nati sotto questo segno zodiacale il taglio perfetto è corto e liscio, con frangetta piena e super ordinata.

Foto Pexels | cottonbro

Acquario, il pixie cut è super cool

I tagli corti sono tornati di gran moda. Ed è per questo che per i nati sotto il segno dell’Acquario l’hairstyle perfetto è il pixie cut, adorabile e sfoggiato anche dalle star internazionali e nostrane.

Foto Getty Images | Evan Agostini

Pesci, il grande ritorno del mullet

Il mullet, molto in voga negli anni ’90, è tornato prepotentemente di moda nell’ultimo periodo. Questo, è il taglio perfetto per i pesci, tra i segni zodiacali più fantasiosi, creativi e romantici, un po’ come questo hairstyle.