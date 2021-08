Chi è mamma di una o più bambine sa cosa vuol dire riuscire a mettere ordine sulle loro teste: a volte pettinare i capelli è un vero problema così come scegliere i tagli e le acconciature più adatte. Hanno i loro gusti e preferenze fin da piccole e le vere difficoltà sopraggiungono quando vogliono a tutti i costi assomigliare a qualche personaggio dei cartoni animati. Abbiamo raccolto per voi le acconciature per bambina più belle e trendy da provare, sia tutti i giorni che in occasioni più importanti. Troverete diversi consigli anche su acconciature per andare a scuola!

Acconciature bambina semplici

Per ottenere un look d’effetto non bisogna per forza realizzare un’acconciatura difficile ed elaborata, con poco materiale e soprattutto con poco tempo è possibile ottenere un’acconciatura per bambina semplice e pratica. Una delle più facili e veloci da realizzare è sicuramente la famosissima coda di cavallo, in alternativa potreste optare per qualcosa di più trendy come due codini in alto come dei piccoli chignon spettinati.

Foto Pexels | olia danilevich

Un’altra acconciatura semplice per bambine di tutte le età è realizzare dei piccoli boccoli con spazzola e phon. L’effetto sarà meraviglioso e non avrà bisogno di ulteriori accessori o decorazioni varie.

Foto Pexels | Anastasiya Gepp

Acconciature bambina con trecce

Le trecce sembrerebbero essere le acconciature preferite delle piccole di casa. Specialmente con un taglio lungo e paro è possibile sbizzarrirsi con diverse tipologie di trecce, da quella a spina di pesce alla morbida treccia laterale. Un’idea carina per tutti i giorni sono i capelli raccolti in due meravigliose trecce alte.

Foto Instagram | brianasbraids

La trecce, inoltre, possono essere decorate con nastri o accessori per capelli colorati, oppure lasciate semplici da sfoggiare tutti i giorni. Un’acconciatura ideale sia per una cerimonia che per una passeggiata è la treccia alla francese, elegante e semplice allo stesso tempo.

Acconciature bambina per capelli corti

Un taglio alla moda sia per le mamme che per le figlie è il caschetto, o carrè: è sempre attuale e si può realizzare con o senza frangia. Se la frangia non c’è, e i capelli ai lati del viso sono ribelli e non vogliono proprio stare a posto, allora si può usare qualche utile accessorio: un cerchietto, una fascia o delle mollettine. In alternativa perchè non provare un caschetto modificato? Per realizzarlo è necessario tagliare i capelli all’altezza dell’orecchio, o appena sopra, e portare volume nella parte posteriore. Se doveste riscontrare problemi con punte svolazzanti vi basterà passarle, quando i capelli sono ancora umidi, con una spazzola rotonda e del gel spray.

Acconciature per andare a scuola

Se i capelli sono lunghi, la soluzione più pratica e comoda per andare all’asilo o a scuola è fare una bella treccia o i codini; in questo modo, la bambina avrà un aspetto ordinato tutto il giorno. Per le bambine con i capelli dritti come spaghetti il taglio ideale è quello scalato che darà più volume alla capigliatura; i capelli spessi, invece, stanno bene con un taglio pari, quelli ricci e voluminosi vanno scalati per permettere alle bambine di avere il viso libero dai boccoli.