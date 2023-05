Capelli rossi, le tendenze più cool della primavera/estate 2023

Tutte le sfumature di rosso da non lasciarsi sfuggire in questa stagione: ti spieghiamo come individuare quelle perfette per te.

Spesso sinonimo di carattere grintoso e capaci di esercitare un fascino del tutto magnetico, i capelli rossi sono – più che una momentanea tendenza – da considerarsi uno stile di vita. Non per questo, però, le tendenze dedicate ai capelli della primavera/estate 2023 in merito si mostrano esenti da novità ed improvvisi, potenziali colpi di fulmine.

Chi decide di assecondare eventuali colpi di testa, però, a maggior ragione si tratti un tinta rossa, non sempre è pienamente consapevole rispetto a cosa andrà incontro: a prescindere da qualsivoglia trend imperante, è letteralmente fondamentale prima di qualsiasi altra cosa saper scegliere la sfumatura adatta al proprio incarnato. Inutile dire che consultare un esperto del settore, capace e preparato, è da considerarsi il primo passo in assoluto.

Quali nuances di rosso domineranno la scena durante la prossima estate

Ancor prima di cedere all’entusiasmo ed apprestarsi a prenotare il fatidico appuntamento dal parrucchiere, però, forse un rapido ma completo aggiornamento rispetto le gradazioni di rosso più cool della bella stagione potrebbe costituire un gradito aiuto: dalle sfumature di rosso Cherry Cola al castano cannella sino ad arrivare all’intramontabile color rame, ecco di seguito nominate le nuances attualmente in auge da dare ai propri capelli in vista di questa imminente ed attesissima estate.

Capelli rossi PE 2023: premia l’audacia

È oltremodo risaputo: il colore dell’anno a regnare incontrastato è il cosiddetto “Viva Magenta”, ossia il Pantone dell’anno. Parliamo di un affascinante rosso freddo caratterizzato da un sottotono violaceo ma, a dispetto di tutto, da considerarsi neutro e versatile. Inutile dire come, di conseguenza, le tonalità del rosso previste per la primavera/estate non faranno certo eccezione favorendo dunque audaci chiome magenta e cremisi – ma anche rosa e arancioni decise – colpite dai raggi solari, o sfumature intense che richiamino questi toni.

A contrastare tanta modernità, poi, vedremo spesso affiorare canoniche colorazioni ginger e ruggine a fare strage di cuori, arricchendo di nuovo fascino persino il biondo più puro. Il rosso ramato con riflessi dorati, e dunque caldi, è infatti la scelta adatta per cui optare per coloro le quali desiderano avvicinarsi gradualmente ad un rosso naturale. E, quando l’indecisione persiste, bene non disdegnare l’aiuto di performanti prodotti riflessanti o tonalizzanti al fine di sperimentare e vedersi diverse, con una luce immediatamente più calda e ramata a ravvivare le lunghezze.

Il quiet luxury anche sui capelli: il rosso? Ne è l’esempio lampante

Abbiamo visto come le tendenze capelli 2023 premino l’audacia, puntando su sfumature calde, ricche ed intense, eppure proprio come sta accadendo nell’universo beauty vedremo presto contrapporsi a tanta stravaganza un’ondata di affascinante discrezione. Il rosso sarà infatti molto amato anche nella sua versione più soft, egualmente di carattere pur permettendo di rimanere in una dimensione più portabile e delicata, in grado di adattarsi alla quotidianità grazie alla necessità di una bassa manutenzione.

I capelli rossi si riconfermano dunque tra le strategie vincenti nonché più amate per vedere scaldare immensamente la propria chioma ed il proprio incarnato nei mesi estivi: persino le bionde chiome abbandoneranno i riflessi tipicamente glaciali per acquisirne di più caldi ed avvolgenti, esattamente come i castani verranno esaltati da tonalità più profonde e purpuree.

Sfumature cannella note come subtle cinnamon prenderanno presto a scaldare il castano, ispirandosi proprio alla pigmentatissima spezia. Insomma, rosso sì ma non troppo: è questo anche il caso del cosiddetto burnt caramel, dotato di un riflesso ancor più caldo e profondo capace di esaltare una base castana chiara grazie al colore del caramello bruciato.

Cherry Cola: il rosso perfetto per scaldare la tua chioma castana

Questa estate il rosso ideale per chiunque abbia come base di partenza una colorazione castana e voglia appunto scaldare il proprio tono di capelli senza esagerare sfociando in avventatezza, è sicuramente il già popolare Cherry Cola: sì, questo riprende chiaramente il tipico colore della nota ed amatissima omonima bevanda, e di altro non si tratta che di un castano/rosso molto profondo e ricco di intense sfumature, malgrado tutto molto naturale.

Ginger Brunette: capelli rossi intensi da sogno per le bionde

Il corrispettivo esatto a quanto detto poc’anzi rispetto ai capelli castani, nel caso la base colore di partenza sia bionda oppure biondo scuro la colorazione da provare ad ogni costo dovrà essere il magnetico Ginger Brunette: carico ma naturale al contempo, questo pare essere il perfetto ibrido tra un castano chiarissimo dai riflessi luminosi ed un rosso rame brillante e deciso.

Colori sorbetto anche sulla chioma? Sì, con l’Apricot Red

Abbiamo assistito con piacere all’avvento di deliziose nuances pastello nel panorama moda e beauty della primavera/estate 2023: ma chi ha detto che la loro già affermata popolarità debba necessariamente fermarsi a make-up ed abbigliamento? Ebbene, persino in fatto di capelli rossi le tonalità sorbetto prenderanno il sopravvento, portando in alto l’apricot red. Perfettamente in armonia con il clima estivo volendo considerare la continuità del nome con l’albicocca, questa colorazione incarna alla perfezione le caratteristiche proprie del frutto in termini di intensità e vivacità.

Anche in questo caso la base di partenza dovrà essere bionda, nella speranza di ottenere un risultato quanto più intenso possibile. Trattandosi di un arancione pastello, infatti, tale rosso è in grado di dare il meglio di sé se sovrapposto ad un biondo chiarissimo, trasformandone i riflessi sino a ricordare il colore di una dolcissima albicocca.