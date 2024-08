Capelli grigi, la tendenza del momento: come renderli trendy

Capelli grigi, come renderli trendy? Ecco i consigli degli hairstylist per prendersi cura della chioma grigia al naturale!

Avanzare con l’età significa anche trovare i primi capelli bianchi. Quando la chioma diventa completamente grigia, potresti prendere la decisione di continuare con la tinta dal tuo hairstylist di fiducia oppure lasciare che il colore naturale dei tuoi capelli sia protagonista dei tuoi look e sfoggiare con orgoglio la tua saggia chioma.

C’è un modo per rendere trendy i capelli grigi? La risposta è assolutamente sì. Basta poco per mettere in risalto una chioma matura e lasciare che il colore naturale sia protagonista indiscusso del tuo look!

Come rendere i capelli grigi più alla moda

I capelli grigi vanno sempre più di moda, nonostante siano ancora tante le persone che decidono di fare il ritocco per rimuovere quel grigiastro bianco non poco piacevole per loro. Se trattati bene, in realtà, i capelli grigi possono diventare una chioma da far invidia.

Nonostante l’età che avanza, è importante continuare a prendersi cura del proprio corpo e quindi anche dei propri capelli. Inoltre, son tante le ragazze che decidono di tingersi i capelli di grigi proprio perché trendy e al passo con le tendenze.

Come mettere in risalto la chioma di questa tonalità? Sicuramente un haircut di tendenza è tutto quello che ci vuole. Se ami portare i capelli corti, potresti prendere in considerazione l’idea di fare un taglio bob corto o di media lunghezza, anche un french bob, molto giovanile e fresco, può diventare il taglio perfetto per i tuoi capelli grigi.

Che siano corti o lunghi, però, l’haircare non deve assolutamente mancare nel quotidiano. La beauty routine dei capelli richiede l’utilizzo di determinati prodotti. Innanzitutto è importante renderli più forti in quanto, una volta che hanno perso il colore, potrebbero diventare più deboli e fragili. Quindi applica una o due volte a settimana una maschera ristrutturante e utilizza shampoo e conditioner adatti al tuo cuoio capelluto.

Applica olii e sieri prima e dopo la messa in piega, così da renderli morbidi e luminosi dopo ogni shampoo. Non dimenticare di proteggere le lunghezze anche dai raggi ultravioletti del sole, quindi non dimenticare di applicare un olio per capelli da usare in estate e di evitare quanto più possibile acconciature troppo strette.

Per rendere i capelli più belli potresti optare per qualche colpo di luce e creare un contrasto di nuances bello da vedere. Sarà il tuo hairstylist a consigliarti il gioco di colori ideale in base al colore naturale del tuo capello e alle tue esigenze.