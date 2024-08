L’olio per capelli must have dell’estate

I consigli su quale tipo di olio per capelli da usare in estate per proteggere la chioma dai raggi solari e dall’acqua del mare!

I raggi solari creano diversi disagi alla pelle così come ai capelli. La cute andrebbe protetta tutto l’anno dai raggi ultravioletti, non solo durante il periodo estivo, anche se fuori è nuvoloso e il sole sembra non esserci, anche nei mesi invernali e di mezza stagione. In realtà tutto il corpo andrebbe protetto al massimo così da evitare danni talvolta anche non così leggeri.

Dopo una giornata in piscina o al mare noterai sicuramente i capelli molto più spenti, ecco perché è importante idratarli e nutrirli con i giusti prodotti come maschere idratanti o sieri da applicare prima dell’asciugare del phon. Esistono diversi prodotti, come gli oli per capelli da usare in estate, in grado di proteggere le lunghezze dai danni del sole.

Come proteggere i capelli dal sole, i prodotti da avere nel beauty case

Dopo aver capito l’importanza della crema solare, quindi, è fondamentale mettere nel proprio beauty case un prodotto per proteggere anche la chioma. I capelli durante l’estate tendono a sfibrarsi, sia a causa delle alte temperature che dell’acqua del mare o del cloro della piscina.

Quali sono gli oli per capelli da usare in estate più efficaci? Tra le proposte non possiamo non citare l’olio protettivo di Sephora, il Protecive Hair Oil è ricco di olio di moringa e vitamina F, ideali per proteggere la chioma sia da bagnata che da asciutta. Inoltre non rende i capelli più grassi ed è composta dal 99% di ingredienti di origine naturale.

Anche Aveda propone il suo prodotto per capelli all’olio di cocco, di palma e burro di karitè, da applicare per proteggere i capelli dall’esposizione al sole fino a 16 ore. L’olio bifasico di Kerastase è uno dei più gettonati della calda stagione, è emolliente e antiossidante in grado di donare anche ai capelli morbidezza e lucentezza.

Per capelli lisci, morbidi e setosi potresti provare anche il Therapy Radiance Oil di Label.m, un prodotto efficace specialmente per capelli secchi e danneggiati per ottenere sin dal primo shampoo un risultato a dir poco eccezionale. Per prevenire, invece, l’effetto crespo dato dal sole e dalla salsedine da applicare sui capelli l’Honey infused hair oil di Gisou, l’alleato di bellezza perfetto per i tuoi capelli di cui non potrai più fare a meno!

Adesso che li conosci siamo certi che una volta provati noterai la differenza e non potrai tornare assolutamente indietro.