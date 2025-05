Capelli corti, i tagli di tendenza per l’estate che vorrai sfoggiare anche tu

Selvaggi e spettinati, chic e curati, super lisci e mossi, i tagli di capelli corti di tendenza per l’estate 2025 sono indiscutibilmente i più trendy che ci siano.

Sono tante le star e le influencer che stanno puntando ai capelli corti, e ne abbiamo avuto la conferma anche durante gli ultimi eventi di moda. C’è chi ha preferito un bob, chi un caschetto paro, chi, invece, ha optato direttamente per un pixie cut in versione spettinata e sbarazzina.

Prendere la decisione di tagliarsi i capelli non è semplice, ma dopo aver visto le tendenze della calda stagione sembra quasi impossibile non rimanerne affascinati.

Tagli capelli corti di tendenza per l’estate 2025: haircut a cui ispirarsi

I capelli corti non rappresentano uno stile poco femminile, anzi se portati bene e con cura possono donare quel tocco di classe in più.

Ovviamente ci sono anche quei tagli che se portati in modo spettinato regalano uno stile selvaggio e ribelle, tra l’altro di tendenza da diverso tempo

Pixie cut spettinato

È il taglio che mette in evidenza il viso, infatti è consigliato a chi ha i lineamenti delicati. Il pixie cut per l’estate si porta spettinato: scegli lunghezze diverse per creare movimento e ottenere così un look sbarazzino da sfoggiare in ogni occasione.

Bixie scalato

Di tendenza il taglio nato dall’unione del classico taglio bob al pixie cut. Il bixie scalato trova posto tra le tendenze dell’estate 2025 e sfoggiarlo sarà un vero e proprio tocco di stile. Per chi ama i tagli corti, un po’ vintage e audaci, questo è il taglio perfetto da portare con qualsiasi tonalità di capelli.

Il ritorno del caschetto

Capelli neri e caschetto, la coppia perfetta per un taglio alla moda. Il caschetto è entrato tra le tendenze dell’estate, non si vedeva da tanto eppure eccolo qui, di nuovo protagonista della calda stagione. È chic e molto elegante, specialmente se portato con riga laterale. Ma non è di certo l’unico colore con cui possiamo sfoggiare l’acconciatura preferita della stagione: anche il castano scuro e le sfumature di biondo possono regalare uno stile glamour e trendy. La piega migliore su questo tipo di taglio? Ovviamente la wavy hair!

Mullet Style, il taglio anni ’80 è tornato di moda

Un tuffo nel passato negli anni Ottanta, anche se per quest’anno il mullet si porta più deciso e pettinato, rispetto a quarant’anni fa. Osare o non osare? Di certo è un taglio molto particolare che rispecchia uno stile unico e a tratti ribelle.