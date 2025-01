Cannelloni al forno campani: la ricetta tradizionale napoletana per un viaggio nei sapori

Quella dei cannelloni al forno campani è una ricetta tradizionale di un piatto che conquista con il suo profumo avvolgente, oltre che con la sua bontà. La versione napoletana è un viaggio nei sapori. Comfort food per eccellenza, può essere preparato per un pranzo in famiglia o tra amici la domenica, ma non soltanto. È, infatti, una pietanza perfetta sia per le occasioni speciali che per ogni giorno.

Preparati con ingredienti che sanno di tradizione, i cannelloni sono tra i primi piatti di pasta più amati da grandi e piccini. Scopriamo insieme la ricetta tradizionale napoletana dei cannelloni al forno campani, per un viaggio nei sapori.

La ricetta originale dei cannelloni alla napoletana da preparare e gustare

La ricetta dei cannelloni napoletani con besciamella è, per l’appunto, originaria della Campania. C’è chi dice che la ricetta risalga al 1924, grazie alla creatività dello chef Salvatore Coletta dell’Hotel Cappuccini di Amalfi e chi, invece, pensa sia merito di Antonino Ercolano che, nel 1868, fondò il ristorante ‘O Parrucchiano a Sorrento. Quest’ultimo aveva imparato a cucinare durante il seminario arcivescovile. Poi lasciata al nipote Giuseppe Manniello, la trattoria è diventata famosa nel mondo. Quella dei cannelloni al forno campani è una ricetta facile e veloce da preparare. Ecco gli ingredienti per 4 persone.

Ingredienti:

Sfoglia all’uovo per cannelloni q.b.

1 cipolla

250 grammi di mozzarella

700 grammi di carne macinata di manzo

Vino rosso q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Parmigiano grattugiato q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

2 uova

Ricotta di bufala q.b.

Besciamella q.b.

50 grammi di concentrato di pomodoro

1,5kg di pomodoro San Marzano passato

300 grammi di carote, cipolle e sedano

600 grammi di carne mista

10 foglie di basilico

1 spicchio di aglio

50 grammi di burro

½ litro di latte

Noce moscata q.b.

50 grammi di farina

Preparazione:

Per la preparazione del ragù, fate scaldare l’olio in una casseruola, con carota, sedano e cipolla tritati. Unite, quindi, la carne da far rosolare e sfumare con il vino. Aggiungete, quindi, il passato di pomodoro San Marzano, il concentrato di pomodoro, basilico, sale e cuocete per un’ora e mezza circa. Per preparare la besciamella, fate fondere il burro in un pentolino a fuoco medio, unendo la farina e mescolando con una frusta. Versate, quindi, il latte freddo, mescolando fino a ebollizione. Salate, aggiungete la noce moscata, abbassate la fiamma e, coperto, cuocete per circa venti minuti mescolando. Per il ripieno, fate scaldare l’olio su cui fare appassire la cipolla tritata e far rosolare la carne. Sfumate, quindi, con il vino da far evaporare mentre cuoce per circa mezz’ora. Fate raffreddare e aggiungete parmigiano, ricotta di bufala, mozzarella, uova, sale, pepe e besciamella. Una volta fatto ciò, fate sbollentare i cannelloni in acqua salata per circa un minuto. Quindi, scolateli e fateli asciugare. A questo punto, farcite i cannelloni con la carne e poggiateli in una pirofila imburrata. Ricopriteli con il ragù e il parmigiano grattugiato. Cuocete, quindi, in forno preriscaldato per mezz’ora a 180°.

La ricetta dei cannelloni al forno campani prevede l’utilizzo della besciamella, ma si può optare anche per la ricetta della nonna senza besciamella. Buon appetito! Scoprite anche la ricetta dei cannelloni ai funghi e delle lasagne al ragù.