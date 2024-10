Ho riempito i cannelloni con i funghi e la besciamella, una vera goduria

Perfetti per un pranzo domenicale, i cannelloni ai funghi mettono d’accordo tutti e si realizzano in pochissimo tempo. Cremosi e filanti, prepara questo piatto per tutta la famiglia e i complimenti non tarderanno ad arrivare.

I cannelloni ai funghi sono una ricetta vegetariana, ideale quindi per chi desidera portare a tavola un piatto senza carne macinata, salsiccia, prosciutto cotto o pancetta. Da preparare in poco tempo e con pochi ingredienti, i cannelloni sono uno dei piatti preferiti da grandi e bambini.

Come preparare i cannelloni ai funghi per tutta la famiglia

La ricetta è molto leggera, la puoi arricchire con altri ingredienti come la ricotta, la mozzarella o addirittura le patate.

Ingredienti

250 gr di cannelloni secchi o pasta per lasagne

1/2 cipolla

1 carota

1 sedano

500 gr di funghi champignon

1 ciuffo di prezzemolo

500 ml di latte

50 gr di burro

50 gr di farina 00

1/2 cucchiaino di noce moscata

sale

100 gr di parmigiano grattugiato

Procedimento

La prima cosa da fare è preparare la besciamella fatta in casa. Quindi lascia fondere il burro in un pentolino, dopodiché spostalo dal fuoco e unisci la farina 00 setacciata. Mescola con una frusta manuale, riporta sul fuoco e aggiungi a filo il latte. Continua a mescolare con la frusta manuale fin quando non inizierai ad ottenere un composto denso e cremoso. Aggiusta di sale e aggiungi la noce moscata, la besciamella è pronta per essere utilizzata. Metti per un momento da parte e dedicati al resto degli ingredienti. In una padella con fondo antiaderente prepara un soffritto di cipolla, carota e sedano, tutti gli ingredienti dovranno essere tagliati a dadini sottili. Aggiungi un filo d’olio extra vergine di oliva e accendi la fiamma. Dopo circa 2 minuti aggiungi i funghi che avrai precedentemente pulito e tagliato a fettine sottili. Lascia cuocere per circa 10 – 15 minuti a fiamma media. Mescola di tanto in tanto altrimenti gli ingredienti rischiano di bruciare. I funghi sono pronti, uniscili a metà della besciamella che hai preparato e incorpora il parmigiano grattugiato. Riempi i cannelloni secchi oppure farcisci la sfoglia per le lasagne e arrotola in maniera tale da formare un cannellone. Posiziona i cannelloni ripieni in una pirofila. Versa il resto della besciamella, poi inforna a 180 gradi per circa 20 minuti. Al termine della cottura attiva la funzione grill del forno e lascia cuocere per altri 5 minuti. In questo modo otterrai una crosticina sfiziosa in superficie. I cannelloni ai funghi sono pronti per essere gustati!

Puoi anche provare la ricetta della pasta al forno bianca con i funghi: oltre alla besciamella, troverai anche altri ingredienti come la scamorza affumicata e il vino bianco secco!