Candele di lusso per occasioni importanti

Per creare un’atmosfera profumata e personale, la candela diventa l’accessorio perfetto. Molti brand di lusso hanno creato la sezione dedicata alle candele. Possono essere pezzi unici e rari, lavorate a mano una per una, ma anche dalla fragranza rara e rifinita, e dal design particolare.

Le candele profumate possono essere naturali e colorate, decorative per illuminare e profumare le stanze come un complemento d’arredo unico. La loro presenza regala alla casa un tocco di eleganza e unicità. Se posizionate con il giusto criterio, sono dei veri e propri complementi d’arredo.

Possono essere candele lunghe o larghe e di conseguenza possono allungare o allargare una stanza in base alla posizione in cui vengono messe. Inoltre, rappresentano la classica icona di atmosfere intime e romantiche, ideali per creare e regalare alla stanza un tono caldo e intimo quando si accendono. Possono essere utilizzate come decorazioni per l’ambiente grazie ai colori e alle forme più particolari. Quando le candele sono profumate, oltre che decorative, hanno anche la qualità di donare attraverso l’olfatto una nuova atmosfera alla stanza.

Candele Versace

Foto Versace

Sono delle vere e proprie opere d’arte. Realizzate in porcellana di eccellente qualità. Ci sono in commercio diverse forme, tra le più originali e particolari quelle a forma di Medusa, che aggiunge un tocco di puro stile ed eleganza Versace agli interni. Il costo delle candele di lusso Versace girano intorno ai 400 euro.

Candele Jo Malone

Foto Jo Malone

Diverse ma ugualmente speciali, le candele di Jo Malone che attraverso i loro aromi regalano un’atmosfera speciale in tutta la casa. Un esempio può essere “Pomegranate Noir”, una candela perfettamente abbinata a Peony & Blush Suede per un profumo floreale e sensuale con note di melograno e mela rossa. Le candele sono realizzate con abilità con quattro strati alternati di cera per unire questi due fragranze in una sola candela. Dura circa 60 ore e il costo è di 195 euro.