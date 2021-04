Uno dei probabilmente pochi aspetti positivi della pandemia e della restrizioni è stato la riscoperta dei lavori manuali in casa. C’è chi ha ricominciato a disegnare, chi ha imparato a ricamare e chi, invece, si è dato alla creazione di candele homemade.

Creare candele in casa è sicuramente un piacevole passatempo, adatto ai grandi ma anche ai più piccoli, seguiti da un adulto. Inoltre, avere una kit per realizzare comodamente a casa vi permetterà di creare quelle che vi più di piacciono, utilizzando le vostre fragranze preferiti.

Candele homemade: i 5 kit da acquistare

Come detto, realizzare le candele in casa è piuttosto semplice e divertente. In particolare, in commercio sono presenti tantissimi kit per crearle di varie dimensioni e di diverse fragranze. Ecco quindi i 5 kit che abbiamo selezionato per voi.

Popolic kit

Il primo set, disponibile su Amazon con funzione Prime, è quello proposto da Popolic. Oltre, al prezzo economico, questo kit è perfetto per i principianti, perché contiene tutto il necessario per creare delle bellissime candele profumate a casa. Nel set troverete tutto l’occorrente, tra cui: 4 pacchetti di cera in soia naturale, 6 aromi di alta qualità, 4 barattoli con coperti, coloranti, 1 melting pot e 12 tamponi di cotone. Ma non solo. Perché nel set di Popolic sono presenti anche: 12 candele stoppino, 5 stampi in silicone, 1 carta regalo e un manuale d’istruzioni.

Foto Amazon | Popolic Kit per Candele

Set per creare candele a casa di Tofu

Anche il set di Tofu, disponibile su Amazon, è adatto ai principianti ed è perfetto per creare passo passo delle bellissime candele profumate a casa. Anche in questo kit è presente tutto l’occorrente per realizzare le vostre candles homemade.

Foto Amazon | TOFU Fabbricazione Candele Kit DIY

Genround kit

Sempre su Amazon potete trovare il set proposto da Genround. Questo presenta 1 kg di cera di soia, una caraffa in alluminio e 4 contenitori decorati con coperchio. Inoltre, troverete anche diversi stoppini, coloranti e oli essenziali. Insomma, il kit perfetto per realizzare delle bellissime candele profumate a casa.

Foto Amazon | Genround Kit per Candele

KRAFTZLAB, il kit pensato per i più piccoli

Questo simpatico kit, disponibile su Amazon, contiene tutto l’occorrente per realizzare delle bellissime candele insieme ai vostri bambini. In particolare, oltre alla cera, sono presenti anche 5 colori, 7 stampi, 10 stoppini, 2 perni e 2 bastoncini di legno, oltre ad una pratica tazza per fusione in acciaio inossidabile. Un bel regalo per i vostri figli che apprezzerete sicuramente anche voi.

Foto Amazon | KRAFTZLAB Il Kit Definitivo per La Realizzazione di Candele

YJYQ, kit per candele DIY

Questo set, che potete trovare sempre su Amazon, è ottimo per creare candele fai da te e contiene tutto il necessario per realizzarle, dalla cera d’api naturale a quattro fragranze, lavanda, limone, rosa e vaniglia, fino alla brocca, ai barattoli e agli stoppini in cotone. Lo stoppino, inoltre, non emette fumo nero e la sua capacità di combustione supera le 20 ore.