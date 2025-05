Con il materiale che hai in casa puoi realizzare dei portacandele originali e creativi

Le idee originali per realizzare dei portacandele fai da te da poter mettere in pratica sono davvero tante. Questi bellissimi accessori, ormai, si possono realizzare comodamente nelle nostre case: oltre ai materiali, vi serviranno solo un po’ di pazienza, manualità e tanta creatività per la realizzazione di un porta candela o di una lanterna.

Basta avere gli strumenti giusti e l’idea vincente per realizzare un portacandele fai da te unico nel suo genere. Sicuramente, il riciclo creativo può essere di aiuto, in quanto consente di dare nuova vita a materiali e oggetti impensabili e, magari, addirittura vecchi.

Ecco alcune idee originali e utili consigli per creare dei portacandele fai da te per abbellire la vostra casa e donarle la giusta atmosfera.

Portacandele fai da te: idee originali da copiare

Dal porta candele in vetro a quello in pizzo, ecco alcune idee originali per un portacandele fai da te che vorrai copiare!

In vetro

Per realizzare un portacandele fai da te in vetro, questo è l’occorrente:

Spago;

Una candela;

Un foglio di giornale;

Una bomboletta spray del colore che preferite;

Un barattolo di vetro.

Il procedimento per la creazione del portacandele fai da te in vetro prevede quanto segue:

Prendete lo spago e arrotolatelo intorno ad un barattolo di vetro, in modo tale da realizzare un reticolo al centro; Una volta fatto ciò, posate il barattolo sopra un foglio di giornale; Iniziate a colorare il barattolo di vetro con una bomboletta spray – meglio se in un luogo areato – ricorrendo ai colori che preferite; Fate asciugare bene, prima di togliere lo spago; Riponete, al suo interno, una candela.

Al termine dell’operazione, avrete ottenuto un barattolo del vostro colore preferito con delle strisce trasparenti. Ovviamente, potreste utilizzare anche dei bicchieri per fare dei portacandele fai da te.

Con sassi

Con un po’ di fantasia, manualità e pazienza, potrete realizzare dei bellissimi accessori da esporre in casa o da regalare, magari utilizzando dei sassi. Ad esempio, che ne dite di realizzare dei portacandele fai da te con sassi da appendere per decorare la casa o il giardino con un tocco di originalità?

Ecco l’occorrente:

Una coppetta di vetro trasparente;

Dei sassolini;

Una candela;

Colla.

Ecco il procedimento per la realizzazione del vostro portacandele fai da te con sassolini:

Utilizzate una coppetta in vetro trasparente; Incollate dei sassolini sulla superficie, iniziando con i sassi tondi da incollare gli uni sugli altri e meglio se dai più grandi ai più piccoli; Terminate la pila con un sasso largo e piatto che possa garantire una stabilità alla coppetta in vetro; Riponete, al suo interno, una candela.

Di pizzo



Per creare dei portacandele fai da te di pizzo, vi servirà il materiale seguente:

Una candela;

Colla vinilica;

Acqua;

Dei pizzi;

Un barattolo di vetro.

Adesso che vi siete procurate tutto l’occorrent, scopriamo il procedimento per la creazione del vostro portacandele fai da te di pizzo, passo dopo passo:

Usate tanta colla vinilica e diluitela con dell’acqua; Procuratevi dei pizzi, pescando dall’armadio di vostra mamma o della nonna, selezionando quelli realizzati con un filato abbastanza sottile; Immergete i pizzi nella colla vinilica; Una volta fatto ciò, strizzateli per benino; Appiccicateli al barattolo, facendoli aderire alla superficie; Fate asciugare; Inserite una candela all’interno del barattolo.

Ed ecco che avrete ottenuto dei bellissimi e originali portacandele.

Con la carta velina

Per realizzare un portacandele fai da te con la carta velina, occorrono i seguenti materiali:

Dei fogli di carta velina;

Colla vinilica;

Un palloncino;

Un vasetto di vetro;

Una candela.

Il procedimento per la realizzazione del portacandele fai da te con la carta velina è il seguente:

Tagliate a strisce i fogli di carta velina; Gonfiate il palloncino; Immergete le strisce di giornale nella colla vinilica; A questo punto, avvolgete, un po’ alla volta, le strisce di giornale al palloncino facendole aderire bene; Fate asciugare; Fate, dunque, scoppiare il palloncino con un ago; A questo punto, potete collocare all’interno della decorazione un vasetto di vetro contenente la candela.

Profumato

In molti apprezzano dei portacandele fai da te profumati. Ecco l’occorrente per realizzarli:

Un barattolo di vetro;

Una manciata di riso o di farro;

Dei nastri colorati;

Olio essenziale della fragranza che preferite;

Una candela.

Il procedimento per la creazione di un portacandele fai da te profumato è il seguente:

Per creare dei portacandele ad effetto potreste, semplicemente, ricorrere ad un barattolo di vetro dentro cui inserire, alla base, una manciata di riso o di farro; Aggiungete qualche goccia di olio essenziale, ad esempio mughetto o camomilla blu per profumare la casa; Aggiungete un nastro colorato per decorare il barattolo; Inserite la candela.

Ovviamente, potreste usare anche elementi come il legno.

Da appendere

Realizzare dei portacandele fai da te che si possano appendere è la scelta migliore per chi ama il lo stile shabby chic o è in cerca di idee per illuminare in modo particolare l’ingresso di casa e gli spazi esterni. Vi basterà reperire:

Un fil di ferro;

Una lattina;

Una candela.

Il procedimento per la realizzazione del portacandele fai da te da appendere è il seguente:

Mettete il fil di ferro intorno all’imboccatura della lattina per creare un gancio, che vi permetterà di appendere il portacandele fai da te; Inserite la candela all’interno.

Ovviamente, non c’è che l’imbarazzo della scelta e potete riproporre lo stesso metodo con brocche, bicchieri e ciò che volete. Ovviamente, per i vostri portacandele fai da te, potete utilizzare delle candele lunghe, corte e dei colori che preferite.