Calzini speciali, le maschere idratanti da indossare

Quali sono i calzini maschera migliori per piedi? Ecco il prodotto da indossare per una pelle più morbida e liscia!

Maschere, scrub ed esfolianti sono molto importanti per la cura della propria pelle. Solitamente vengono associati al viso, almeno una volta a settimana è consigliato idratare e nutrire in profondità la cute con uno di questi prodotti. Una parte del corpo, però, spesso viene trascurata: i piedi.

Hai mai pensato a quanto sia importante idratare questa zona tanto delicata e soprattutto sottoposta a tanto stress? I piedi avrebbero bisogno di molte attenzioni, eppure son tante le persone che si prendono cura del loro viso giorno e notte, non tenendo conto di quanto i piedi stiano soffrendo.

Esiste un modo per poter prendersi cura dei piedi in maniera molto efficace e anche veloce: i calzini maschera da indossare! Quali sono i migliori prodotti per i piedi? Ecco alcune dritte!

I migliori calzini esfolianti da indossare

Sempre più diffuse le maschere Peel Off che puoi applicare sul viso e togliere in un solo gesto, hai mai pensato a quanto possa tornare utile un prodotto simile per la cura dei piedi?

In commercio esistono tantissimi peel pedicure, ovvero quei calzini esfolianti da indossare per idratare il piede e avere, quindi, una pelle liscia, morbida e sana.

Uno dei migliori prodotti lo trovi da Sephora, l’azienda propone il suo PoshPeel Pedicure a meno di 15 euro: la maschera è in tessuto e può essere indossata fino a un’ora e mezza. Ti basterà indossare i calzini, rimuoverli e sciacquare i piedi sotto acqua corrente. Ricordati sempre di asciugarli con cura!

A meno di 8 euro puoi trovare i calzini maschera proposti da Terrapurabio, sono dei calzini antiscivolo pratici da indossare che racchiudono all’interno uno strato di gel idratante. Il composto è ricco di olio di lavanda, vitamina E, olio di jojoba e olio di oliva.

Indossando i calzini, la pelle assorbirà il gel. Perfetti in caso di talloni screpolati, pelle secca e per contrastare i calli! I calzini in questo caso vanno indossati per circa 20 minuti.

Un altro prodotto molto valido sono i calzini esfolianti Lirene Foot Care, rendono la pelle più morbida e rimuovono le cellule morte riducendo quindi la pelle callosa dei piedi. Super idratanti, lenisce le irritazioni e lascia la cute morbida e liscia. Un prodotto da indossare per circa 1 ora o 1 ora e mezza su piedi lavati e tamponati. Il costo è di circa 5 euro.

Ricorda che il processo di esfoliazione della pelle morta richiede circa 10 giorni, quindi non indossare i calzini esfolianti più di una volta a settimana! Non perdere la nostra guida su come fare a casa una pedicure perfetta.