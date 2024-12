L’accessorio del momento sono proprio loro, le calze rosse

Uno stile eccentrico e vivace, le calze rosse sono di tendenza per l’inverno 2025. Una nuance che richiama il mood natalizio, eppure le calze rosse saranno protagoniste del look anche dopo le feste.

Le sfumature di calze rosse sono numerose, dal classico rosso acceso a quello più elegante e raffinato come il borgogna. Come sfoggiarle con stile nei mesi più freddi dell’anno? Di seguito alcuni suggerimenti su come indossare e abbinare le calze rosse d’inverno!

Le calze rosse sono di tendenza per l’inverno 2025, come indossarle al meglio

Le calze rosse sono tra le tendenze dell’inverno 2025 e sui social network son tante le influencer e le fashion addicted che iniziano a proporre i loro look invernali.

Il contrasto con il nero rimane sicuramente quello più raffinato ed elegante, ideale da indossare anche in occasioni più formali ed importanti. Scegli un tubino nero a maniche lunghe da indossare con calze rosse e décolleté della stessa tonalità dell’abito, concludi l’outfit con una mini bag e un cappotto lungo oversize.

Il tono su tono non passa mai di moda, scegli un mini dress della stessa tonalità tonalità delle calze e gioca con i colori scegliendo accessori e calzature di altre nuances.

Un altro look che sta spopolando sui social è il seguente: blazer in tweed sul marrone, dolce vita e mini gonna nera, scarpe a punta con cinturino e calzini bianchi in forte contrasto con il rosso della calza, un outfit dallo stile unico che può essere sfoggiato da donne di tutte le età!

Rimanendo in tema blazer, per chi cerca un look più elegante, il quarto suggerimento riguarda proprio questo capospalla versatile. Indossalo come un vestito, quindi scegli un modello over total black, chiudilo e scegli delle scarpe adatte all’occasione, quindi andranno bene sia delle décolleté che dei stivaletti con tacco non eccessivamente alto.

Indossa le calze rosse sotto ai tuoi jeans preferiti, abbinali a dei mocassini e un cappotto con cintura, questo tipo di outfit è perfetto per una passeggiata in centro, per una cena romantica o per un incontro importante. Semplice ma senza dubbio d’effetto!

Con questi 5 look potrai sfoggiare uno degli accessori più vivaci di sempre non solo nel periodo natalizio, ma anche nei mesi più freddi dell’anno fino all’arrivo della prossima primavera!