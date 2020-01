Calze della Befana da colorare: le immagini più belle

Tra pochi giorni sarà l’Epifania e se siete in cerca di calze della Befana da colorare per i vostri bambini: siete nel posto giusto! Abbiamo raccolto tantissimi disegni semplici e perfetti per far giocare i vostri bimbi durante le vacanze natalizie. Con questi schemi potrete decorare l’albero di Natale oppure la casa, la tavola o il frigorifero e magari usarli per incartare dolci e biscotti da regalare a nonne, zie, cugini e amichetti. Le calze della Befana sono il simbolo dell’Epifania, scopriamo le immagini più belle da stampare e colorare durante gli ultimi giorni di vacanza.



Le calze da stampare e colorare

Nella nostra fotogallery trovate tante calze della Befana che potete scaricare, stampare a casa e poi colorare. Per salvare queste calze sul vostro computer dovete sfogliare le immagini e fare click con il tasto destro sull’immagine, salvate i disegni che più vi piacciono e poi stampate quelli preferiti dai vostri bambini. Potranno essere personalizzate con le matite colorate, con i colori a spirito, le tempere o gli acquerelli: vedrete che sarà un modo carino e simpatico di passare un pomeriggio in compagnia dei vostri piccoli, magari coinvolgendo nei lavoretti anche i loro amichetti!

Immagini della Befana

Se oltre alle calze da colorare state cercando dei disegni da stampare per i vostri bambini: le immagini della Befana che seguono saranno di sicuro di loro gradimento. Solitamente la Befana è vestita di scuro ma non ponete limiti ai vostri bimbi e lasciateli liberi di colorarla come desiderano, anche utilizzando colori sgargianti per renderla meno spaventosa se vogliono.

Aiutate i più piccoli nel colorare le immagini se li vedete in difficoltà, magari i bimbi che vanno ancora all’asilo saranno quelli ad aver maggiormente bisogno di aiuto. Un consiglio? Meglio stampare i disegni su cartoncino, molto più pratico da decorare e da appendere una volta ultimato!

L’Epifania è una festività molto carina che affascina grandi e piccini. La Befana, secondo la leggenda, è una vecchietta che non ha voluto seguire i Re Magi e che poi se ne è pentita moltissimo, ha cercato di raggiungerli per andare da Gesù Bambino ma non lo ha trovato. Con le sue lacrime però è riuscita a trasformare la sua scopa in una scopa volante, e da allora, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, porta regali a tutti bambini sperando di rimediare al suo grave errore.