Calli ai piedi, perché vengono e come prevenirlo: i trucchi che non immagini

I calli ai piedi sono un fastidio che riguarda molte persone e che, purtroppo, spesso viene ignorato. È lecito chiedersi come mai compaiano questi fastidiosi compagni di giornata. Spesso si tratta, semplicemente, di inconvenienti estetici ma, in realtà, possono essere segnale di abitudini sbagliate o qualcosa che non va nel nostro corpo.

Scopriamo perché vengono i calli ai piedi e come prevenirli. Ci sono trucchi che non tutti conoscono, che possono servire senza ricorrere a rimedi costosi.

Calli ai piedi dolorosi, perché si formano? Le cause

I calli sono la risposta naturale del corpo a una pressione costante, esercitata su una zona precisa del piede. Anche un’irritazione ripetuta può provocare, a lungo andare, un ispessimento della pelle che può anche diventare dolorosa e comportare la formazione di calli.

Tra le cause ci possono anche essere lunghe passeggiate o scarpe strette, che esercitano pressione sulla parte vulnerabile del piede. Possono, inoltre, influire l’età e il fatto che la pelle perde elasticità, diventando più soggetta a delle irritazioni soprattutto in alcuni punti. I calli possono, poi, colpire anche a causa di tacchi alti o in presenza di dito a martello o alluce valgo.

Calli ai piedi, cosa fare e come prevenirli: i rimedi

È possibile prevenire i calli ai piedi, seguendo alcune piccole abitudini. Prediligi scarpe comode e della giusta taglia, evitando l’utilizzo di scarpe con i tacchi, senza calze e sandali. È consigliabile anche cambiare spesso calze e scarpe, tenendo i piedi anche ben asciutti e puliti. Scegli anche dei calzini che non abbiano delle cuciture rigide e realizzate in fibre naturali. Cerca di effettuare dei pediluvi con sale marino e acqua calda, massaggiando i piedi con creme idratanti. È meglio evitare di camminare scalzi per troppo tempo.

Nel caso di calli legati a patologie, ovviamente, è meglio parlarne con un medico. Per quanto riguarda i calli ai piedi che fanno male, questi possono essere rimossi utilizzando una limetta per le unghie o una pietra pomice. È possibile ammorbidire la zona con un pediluvio, una doccia o un bagno. Possono essere utilizzati anche dei cheratolitici, che ammorbidiscono o creme a base di acido salicilico. Per alleviare il dolore, usa imbottiture, solette morbide e cuscinetti, oltre che cerotti appositi o plantari.