Il trucco beauty che fa esfoliare i piedi in men che non si dica

La stagione è aperta, e moda vuole che non esista estate senza almeno un paio di quei sandali di tendenza -sì, proprio quelli all’ultimo grido- che scintillano dall’alto della loro vetrina strizzando ai passanti l’occhiolino. C’è però un’altra tacita legge, questa volta di bellezza , che corrisponde a tal proposito: la pedicure deve essere impeccabile, purché la magia si compia. Il come, poi, è un altro paio di maniche.

Ognuna di noi si è chiesta almeno una volta nella vita come avere mani e piedi perfetti in estate, un quesito rimasto pressoché irrisolto dati gli scarsi risultati sperimentati negli anni. La svolta? Arriva, puntuale, da TikTok: pare infatti che l’acido glicolico (ne parliamo anche qui, nella nostra mini guida su come fare il peeling da casa), le cui note proprietà sono conosciute e sfruttate enormemente nell’ambito della cosmesi, regali grandi benefici quando si tratta di prendersi cura dei propri piedi.

Foto Instagram @jimmychoo

Un vero e proprio trattamento d’urto, in grado di esfoliarne in profondità la pianta, liberandola da antiestetiche screpolature e fastidiose callosità. Insomma, parliamo di un validissimo sostituito a scrub fai da te, costosi peeling e gommage.

Una volta decantatene le lodi, passiamo pure alla pratica.

The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution, il miracolo beauty (anche) per i tuoi piedi

Foto Instagram @theordinary

Focus di tale trattamento sarà The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution, una lozione pensata per il viso formulata a base di un alfa-idrossiacido capace di penetrare nell’epidermide esfoliandone in maniera efficace lo strato superficiale, con il fine di eliminare le cellule morte: per questo motivo basterà tamponare la soluzione direttamente sui piedi, tramite dischetti in cotone ben intrisi, e far seguire a questo passaggio una generosa applicazione di crema nutriente.

Ciò contrasterà l’eventuale azione aggressiva del prodotto, donando alla pelle inaspettata morbidezza. Come intensificarne il risultato? Semplicemente indossando dei calzini, che permettano alla combo di prodotti di agire profondamente mentre ci si lascia cadere tra le braccia di Morfeo. Et voilá, al risveglio si avranno piedi soffici e levigati, pronti per quei sandali tanto attesi.