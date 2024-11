Calendario Pirelli 2025, tra le celebrità c’è anche Elodie

È stato presentato ufficialmente al Natural History Museum di Londra il Calendario Pirelli 2025 intitolato “Refresh and Reveal”. Con le immagini scattate sulle splendide spiagge di Miami tra maggio e giugno, questa edizione del mitico “The Cal” segna un ritorno alla sensualità e celebra il corpo umano in modo naturale e potente.

Per questa edizione la realizzazione degli scatti è stata affidata a Ethan James Green, un fotografo di spicco nella moda che ha voluto mostrare una bellezza autentica e inclusiva, con protagonisti artisti, attori e modelli di diverse età e provenienze.

Elodie sul Calendario Pirelli 2025

Tra le star internazionali presenti sull’edizione 2025 del Calendario Pirelli una delle più ammirate è sicuramente la cantante italiana Elodie, che ha posato senza veli. La sua presenza non è una sorpresa per i fan, perché lei stessa l’aveva annunciata lo scorso agosto postando su Instagram un video dove camminava con un accappatoio bianco con la scritta “The Cal”.

La cantante, nota per la sua grinta e il suo carattere deciso, si è espressa con orgoglio su questa esperienza, portando avanti la sua idea di libertà femminile e il rifiuto di ogni tabù. Anche Tonne Goodman, ex fashion editor di Vogue US che ha assistito Ethan James Green nel ruolo di fashion director e creative consultant ha avuto parole di apprezzamento per Elodie, lodandone la vitalità e la freschezza.

Chi sono gli altri protagonisti

Oltre a Elodie il Calendario Pirelli 2025 vanta un cast variegato e internazionale che riflette il tema di questa edizione. Tra i volti scelti ci sono nomi come Hunter Schafer, attrice e attivista americana; Padma Lakshmi, conduttrice e scrittrice; l’affascinante attore francese Vincent Cassel; l’attrice di Bridgerton Simone Ashley e la modella Jodie Turner-Smith dal Regno Unito.

E poi la supermodella e attrice sudcoreana Jung Ho-yeon, star di “Squid Game”, e altri talenti come l’artista visiva Martine Gutierrez, la modella americana trans Connie Fleming, musa di Mugler e di Vivienne Westwood John Boyega di “Star Wars” e la modella gay Jenny Shimizu. Ognuno di loro contribuisce con un proprio tratto di unicità, rappresentando una bellezza variegata e moderna. E per la terza volta nella storia di The Cal, anche il fotografo stesso, Ethan James Green, appare in uno degli scatti.

Ethan James Green: il fotografo dietro The Cal 2025

Nato in Michigan 34 anni fa e attualmente residente a New York, Ethan James Green è un nome di riferimento nella fotografia di moda, specializzato nel ritratto e noto per il suo stile intimo e diretto. Quest’anno ha ricevuto una sorpresa speciale proprio nel giorno del suo compleanno: l’incarico di realizzare il Calendario Pirelli 2025, un’occasione che lui stesso ha definito un “enorme onore” e un sogno che si realizza. Ispirato dai grandi maestri della fotografia come Richard Avedon e Herb Ritts, Green ha cercato di creare immagini che siano senza tempo, destinate a essere apprezzate e citate anche negli anni futuri.

Con il Calendario Pirelli 2025 Green ha voluto esplorare un concetto di bellezza molto più ampio e inclusivo rispetto al passato. «Abbiamo chiamato questa edizione “Refresh and Reveal” perché volevamo tornare alle origini, celebrando il corpo in modi che riflettono il nostro presente», ha dichiarato. E così, attraverso scatti sia a colori che in bianco e nero, ha immortalato volti e corpi che rappresentano non solo bellezza, ma anche personalità e autenticità.

Dietro le quinte del Calendario Pirelli 2025

Realizzare il Calendario Pirelli 2025 non è stato un compito facile. Durante le riprese a Miami, Green ha dovuto affrontare imprevisti come la pioggia torrenziale caduta a giugno, che ha causato gravi inondazioni. Paradossalmente però questa difficoltà ha aggiunto un elemento inaspettato agli scatti, donando varietà e profondità alle immagini sulla spiaggia.

Per ottenere l’inquadratura perfetta Green si è spinto ai limiti, arrampicandosi su scale alte fino a sei metri per catturare la prospettiva ideale. La fashion director Tonne Goodman, che ha collaborato strettamente con Green in questo progetto, ha commentato che la maestria del fotografo è stata saper cogliere, e a volte svelare, un atteggiamento o una sensualità che emergeva naturale dal soggetto. Goodman ha anche sottolineato quanto Green sia riuscito a riflettere il proprio stile, elegante e attento al mondo queer, nelle immagini finali.

Con il Calendario Pirelli 2025, Ethan James Green ha creato dunque qualcosa che va oltre il semplice scatto. Ogni immagine racconta una storia, celebra la bellezza in tutte le sue forme e offre una visione più ampia della sensualità e della libertà di espressione. È un’opera che parla di inclusività e autenticità, qualcosa che potrà ispirare e far riflettere anche negli anni a venire. “Refresh and Reveal” è quindi molto più di un tema: è un invito a vedere la bellezza in modo nuovo, ad apprezzare le differenze e a festeggiare il corpo umano come forma d’arte.

Creato nel 1963 presso la sede italiana di Pirelli, il calendario non si è mai limitato a segnare date, ma è sempre stato un termometro di stile e bellezza. Ha saputo anticipare e definire nuove estetiche e tendenze, diventando anche un vero e proprio omaggio alla fotografia d’autore. Il Calendario Pirelli è celebre per la sua tiratura limitata: non è in vendita, ma viene donato a una cerchia ristretta di importanti clienti Pirelli e VIP.