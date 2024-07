Caduta dei capelli, i rimedi naturali per risolvere il problema

Come risolvere il problema della caduta dei capelli? Ecco alcuni rimedi naturali che potrebbero aiutarti a risolvere il problema!

La caduta dei capelli può colpire uomini e donne in diverse fasi della vita, solitamente può riguardare una questione fisiologica o rappresentare un campanello d’allarme da non sottovalutare.

Durante i cambi di stagione la caduta potrebbe aumentare, se desideri contrastare il problema in maniera del tutto naturale, ecco alcuni rimedi fai da te che potrebbero aiutarti nel giro di poco tempo.

Se il problema dovesse persistere, ti suggeriamo di sentire il parere del tuo medico di fiducia, il quale sicuramente cercherà di trovare il motivo per cui i tuoi capelli stanno diventando sempre più fragili. Di conseguenza saprà consigliarti una terapia ben specifica per risolvere una volta per tutte il problema.

In che modo, però, contrastare la caduta dei capelli con i rimedi naturali? Ecco alcuni consigli per rendere i capelli più forti e sani.

Rimedi naturali per rinforzare i capelli

I rimedi della nonna sono solitamente molto efficaci, in questo caso possono tornare utili specialmente se la caduta dei capelli è causata da stress o da altre problematiche come allattamento o menopausa.

Se le lunghezze tendono ad essere sempre più secche, potresti provare a nutrire e idratare la tua chioma con dei rimedi naturali per i capelli secchi. In farmacia, inoltre, è possibile trovare prodotti di ogni tipo, dallo shampoo agli integratori da assumere ogni giorno per un periodo di tempo.

Per evitare di acquistare al momento determinati prodotti, potresti provare il famoso rimedio della nonna: l’olio di cipolla. Poco piacevole all’olfatto, la cipolla è senza dubbio un ingrediente ricco di proprietà antibatteriche e antinfiammatorie, in grado di preservare la salute del cuoio capelluto.

Inoltre, è ricca di zolfo, componente fondamentale della cheratina, responsabile della struttura e della forza dei capelli. A proposito, potrebbe tornarti molto utile un trattamento alla cheratina per rinforzare i capelli!

Preparare l’olio di cipolla in casa è semplicissimo, ti basterà estrarre il succo dal vegetale dopo aver cotto e filtrato i bulbi. Dopodiché dovrai prendere un dischetto di cotone e applicare sulla radice l’olio ottenuto. Lascia in posa per almeno un’ora, poi procedi con la tua classica hair care routine. Essendo un cosiddetto rimedio della nonna, questo tipo di trattamento non ha alcuna evidenza scientifica.

Un altro rimedio naturale per rendere i capelli più forti è l’olio di cocco. Ricco di vitamine e antiossidanti, applica l’olio su tutta la chioma e sul cuoio capelluto per almeno 2 ore. Dopodiché lava per bene i capelli e noterai nel giro di qualche giorno un miglioramento!