Chi ama la buona cucina ha come punto di riferimento Gambero Rosso. Quindi, quale regalo migliore per gli appassionati di gastronomia se non dei buoni regalo targati, per l’appunto, Gambero Rosso? Questi buoni sono – senza alcun dubbio – la scelta ideale per chi è alla ricerca di un regalo che colpisca, perché offrono l’opportunità di vivere delle esperienze culinarie uniche.

Da eventi esclusivi a corsi di alta cucina, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Scopriamo di più sui buoni regalo Gambero Rosso, il regalo gourmet perfetto per gli amanti della buona cucina.

Gambero Rosso store: i buoni disponibili

Lo store di Gambero Rosso offre un’ampia gamma di buoni regalo che sono, per l’appunto, pensati per soddisfare le esigenze di appassionati di cucina. Tra le opzioni disponibili, è possibile scegliere dei buoni regalo che hanno importi variabili e che si possono adattare a qualunque tipo di occasione e di esperienza. Sono presenti tagli da 300 euro, 200 euro, 160 euro, 140 euro, 90 euro, 80 euro, 70 euro, 60 euro e 50 euro.

Questi buoni possono, infatti, essere utilizzati per acquistare diversi servizi che, ovviamente, riguardano le prelibatezze italiane e non solo. Ogni buono regalo è un’opportunità per regalare un’esperienza unica a chi vogliamo bene.

Gambero Rosso: i corsi a Roma e Palermo, gli eventi e gli abbonamenti

Grazie ai buoni regalo di Gambero Rosso, ad esempio, è possibile acquistare i corsi di cucina disponibili che si tengono a Roma, a Palermo e a Lecce. Gambero Rosso Academy, infatti, offre corsi di cucina per appassionati, ma anche corsi professionali per operatori del settore. Ci sono corsi come Piatti senza Glutine, Chianti Classico, ABC dello Champagne, ABC della Birra, Abbinamento Formaggi e Vini, Pasticceria Francese, Cucina Siciliana, Cucina Mediorientale, Cucina Indiana, Pasticceria Salata, Vegetariano Contemporaneo e molti altri corsi interessanti.

C’è, poi, la possibilità di acquistare la partecipazione a eventi esclusivi organizzati da Gambero Rosso, come il Tre Bicchieri 2025 a Palermo con degustazione. Presto, sicuramente, ne verranno aggiunti di nuovi, dato che questo evento si è tenuto a dicembre 2024. Infine, è possibile acquistare libri come guide, ricettari e saggi e Gambero Rosso Premium, un abbonamento che include tanti vantaggi per gli appassionati della casa editrice specializzata in enogastronomia. Scoprite anche i migliori ristoranti del 2025 secondo Gambero Rosso e le idee regalo gourmet per un’amica chef.