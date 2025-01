Mamme lavoratrici, i buoni propositi per il nuovo anno

3 buoni propositi per le mamme lavoratrici da mettere in pratica sin da subito. Ecco come far conciliare famiglia e lavoro in poche mosse!

Una mamma lavoratrice sa perfettamente quanto sia difficile avere una carriera e una famiglia di cui prendersi cura. Far combaciare tutto e soprattutto farsi trovare al 100% in entrambi i contesti è praticamente impossibile. Ecco perché è importante iniziare a prendersi più cura di sé e capire quali sono gli obiettivi da raggiungere sia nella propria carriera che nel contesto familiare.

Quali sono i buoni propositi per le mamme lavoratrici? Eccone 3 da mettere in pratica sin da subito, così da poter ritrovare la serenità sia in ambito lavorativo che nel contesto familiare.

3 buoni propositi per mamme lavoratrici che potrebbero fare la differenza

Conciliare famiglia e lavoro talvolta sembra trasformarsi in una vera e propria impresa. I sensi di colpa possono prendere il sopravvento e riuscire in qualcosa, che sia in famiglia o al lavoro, diventa sempre più complicato e frustrante.

Ecco perché é importante trovare il giusto equilibrio e capire come poter essere più presente in famiglia senza dover necessariamente rinunciare alla propria carriera lavorativa.

Puoi spostarti per lavoro oppure lavorare da casa, i buoni requisiti riguardano tutte le mamme che lavorano. In soli 3 passi potrai fare carriera senza fare rinunce, e la tua vita sia in famiglia che al lavoro non potrà che essere più piacevole!

Impegnarsi senza distrazioni

Se hai necessità di lavorare e cerchi di incastrare l’impossibile, delegare è lecito. Impara a chiedere aiuto e chiedi il giusto supporto per far sì che qualcuno si possa prendere cura di tuo figlio mentre tu sei impegnata a far andare avanti la tua carriera lavorativa.

Quando devi portare a termine un progetto, fallo senza distrazioni, quindi chiedi supporto ad un familiare o se ti fa sentire ancora più tranquilla prendi qualcuno che si possa occupare di tuo figlio come una babysitter.

In alternativa puoi sempre prendere in considerazione le ludoteche, strutture spesso gestite da educatori professionisti, animatori o insegnanti con l’obiettivo di intrattenere il bambino con tante attività diverse.

Non portare il lavoro a casa

Certo, se lavori da casa questo ti sembra quasi impossibile, ma la questione è un’altra. Nel momento in cui hai finito di lavorare, quindi anche se si tratta di un lavoro da remoto, stacca la spina in tutti i sensi e dedicati solamente alla famiglia.

Dedicati solo ai figli e non pensare al progetto che hai da consegnare e alle e-mail da rispondere. Chiusa la porta di casa, o dello studio in altri casi, il lavoro deve essere lasciato fuori.

Punta sulla qualità e non sulla quantità

Se fino ad ora hai pensato a quanto sia importante essere presente per i tuoi figli, sappi che la sola presenza può non bastare. Punta sulla qualità del tempo che trascorri con loro e non sulla quantità, quindi anche se hai solo qualche ora a disposizione da dedicare a loro, organizza qualcosa che possa coinvolgerli e far sentire loro pienamente la tua presenza.

