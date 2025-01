5 buoni propositi beauty per il 2025, prendersi cura della propria pelle sarà una vera coccola

5 buoni propositi beauty per il nuovo anno. Scopri quali sono e come iniziare il 2025 nei migliori dei modi…

Per l’inizio del nuovo anno bisogna iniziare a mettere nero su bianco i buoni propositi. Per questo 2025 non dovrebbero mancare assolutamente i buoni propositi beauty, ecco quali sono i più importanti da mettere in pratica per l’anno nuovo così da iniziare a prendersi più cura di se stesse!

Quali sono i buoni propositi beauty per l’anno nuovo

Tra i buoni propositi per l’anno nuovo non possono mancare quelli a tema beauty. Eccone 5 per iniziare il 2025 nei migliori dei modi!

Fare skincare ogni giorno

Se fino ad ora l’hai fatta a giorni alterni o addirittura solo qualche volta a settimana, dal nuovo anno dovresti iniziare a fare skincare ogni giorno. Prenditi cura del tuo viso sia al mattino che la sera prima di andare a dormire, e soprattutto ricordati di struccarti sempre!

Non trascurare manicure e pedicure

Nonostante tu possa avere un’ottima skincare per il viso da fare ogni giorno, spesso le mani e i piedi vengono trascurati. Specialmente quest’ultimi vengono messi nel dimenticatoio durante il periodo invernale, eppure la pedicure dovrebbe essere effettuata più volte all’anno, almeno una volta al mese.

Se ti prendi cura delle tue mani con una buona manicure, non dovresti assolutamente trascurare i piedi. Quindi tra i buoni propositi beauty del 2025 non possono che esserci sia la manicure e la pedicure da fare più spesso!

Coccolare il corpo con scrub, creme e massaggi

Così come ti prendi cura del tuo viso è importante non trascurare il resto del corpo. Braccia, gambe, addome e spalle hanno bisogno di coccole, quindi non dimenticare di applicare delle creme, degli olii e soprattutto di fare scrub su gambe e braccia più frequentemente.

Per quanto riguarda i massaggi puoi affidarti a mani esperte almeno una volta al mese e lasciarti coccolare sia per un benessere fisico che psicologico! I benefici dei massaggi sono innumerevoli.

Riparare e proteggere la pelle tutto l’anno

Se ti prendi cura della tua pelle devi assolutamente proteggerla dai raggi ultravioletti e dal freddo dell’inverno. Quindi applica creme protettive contro il freddo e soprattutto prodotti che possano riparare le zone esposte in inverno, quindi il viso, con delle creme con SPF.

La pelle va protetta tutto l’anno, anche in città, e non solo d’estate quando si è al mare!

Scegliere prodotti di qualità

Per ultimo ma non meno importante, scegli sempre prodotti di qualità. Sempre meglio spendere un po’ di più e sapere di ottenere dei benefici, piuttosto che applicare sul viso e sul corpo prodotti dalla qualità scadente con il rischio di andare incontro a problematiche non di poco conto!