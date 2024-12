Buongiorno natalizio, immagini da condividere per il mese di dicembre

Il buongiorno si vede dal mattino, perché non inviare su whatsapp una frase diversa dal solito a tema natalizio? Ecco alcune immagini da salvare e condividere con le persone più care!

Il buongiorno natalizio si fa sempre più interessante e divertente, come attirare l’attenzione dei propri amici, parenti e/o colleghi sulla chat di whatsapp? Ecco alcune immagini per un buongiorno natalizio che gli altri apprezzeranno senza ombra di dubbio!

Dicembre è sicuramente il mese più magico dell’anno, perché non renderlo ancora più speciale con un buongiorno natalizio? Lasciati ispirare dalle frasi che trovi qui sotto per augurare una buona mattinata o una buona giornata a qualcuno di speciale con una delle frasi più belli del momento!

Buongiorno natalizio, le immagini più belle da inviare su whatsapp

Su whatsapp ci si può davvero sbizzarrire, oltre a inviare testi scritti e audio per interagire, è possibile fare un saluto anche con un’immagine a tema.

Di seguito alcune frasi da dedicare anche a se stessi per un mese fatto di serenità e pace:

È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri. (Madre Teresa di Calcutta)

Natale è la stagione nella quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità in casa e la cordiale fiamma della carità nel cuore. (Washington Irving

Il Natale non è un tempo né una stagione, ma uno stato d’animo. Amare la pace e la buona volontà, essere pieni di misericordia, è avere il vero spirito del Natale. (Calvin Coolidge)

Ogni Natale si rinnova la magia: io, te e la nostra famiglia insieme felici e con un immenso sorriso sulle labbra.

È Natale ogni volta che facciamo nascere l’amore nei nostri cuori.

Natale una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla. Il più grande augurio che possa fare è che sia Natale ogni giorno!

Le immagini del buongiorno natalizio, infatti, sono perfette per questo periodo, motivo per cui anche tu dovresti salvarle nella tua gallery e inoltrarle alle persone a te più care.

Le frasi semplici sono sempre quelle più ricche di amore e affetto, ecco perché con uno sfondo natalizio possono trasformarsi in qualcosa di ancora più magico.

La letterina è sicuramente simbolo del Natale, perché non metterla in una delle immagini per il buongiorno natalizio?

Inoltre con queste immagini natalizie potrai anche stupire la tua famiglia proprio il giorno di festa e a seguire potresti mandare loro una delle frasi più belle per augurare buon Natale a tutta la famiglia!

Il buongiorno natalizio non potrà che strappare un sorriso al destinatario del messaggio, quindi non ti resta che salvare e condividere la tua immagine preferita!