Britney Spears “morta” o “scomparsa”? Cosa c’è di vero sulle teorie choc e la sosia

Da giorni non si parla d’altro che della presunta morte o scomparsa di Britney Spears, al centro di sconvolgenti teorie del complotto che la vedrebbero sparita nel nulla dopo aver ripreso in mano le redini della sua vita (lasciandosi alle spalle la custodia legale del padre Jamie Spears) e sostituita da una sosia. Cosa c’è di vero? La realtà sta saltando fuori e secondo alcune indiscrezioni sarebbe sorprendente…

Britney Spears: una rivelazione “smonta” le teorie del complotto, ma…

Foto Instagram | @britneyspears – Britney Spears

Non c’è niente di vero nelle teorie del complotto che vedrebbero Britney Spears scomparsa o addirittura morta e per questo sostituita da una sosia. Lo conferma il sito di gossip Perez Hilton, lanciando però una singolare rivelazione che, da un lato, spegne le voci più sinistre intorno alle condizioni della popstar più discussa d’America, ma dall’altro apre a uno scenario dai contorni inquietanti.

Britney Spears non è morta e non è scomparsa, come qualcuno invece sostiene da giorni alla luce di una strana assenza di paparazzate e post social della cantante, ma sarebbe in una situazione difficile. “Non è ok“, riferisce il sito web, ma “nessuno sta centrando la verità” su cosa le stia succedendo esattamente.

Alcuni hanno rincorso l’ipotesi che Britney Spears fosse stata rinchiusa in una clinica, e secondo Perez Hilton non si tratterebbe di nulla che abbia a che fare con questa diceria.

In un video su TikTok, il portale avrebbe lanciato un messaggio che non sgombra il campo dalla preoccupazione, sebbene volto a mettere a tacere, una volta per tutte, le assurde tesi di un morte improvvisa o di una altrettanto nebulosa sparizione: “Parlo ai suoi fan: le vostre preoccupazioni sono fondate, ma quando la verità verrà fuori sarete tutti sorpresi“.

Perez Hilton dice di conoscere la verità su cosa sta succedendo realmente all’artista, ma per sua tutela non la rivelerà senza il suo consenso.

“Se non fossi intervenuto, oggi sarebbe morta“. Sono le recenti parole del padre della popstar, Jamie Spears, parte di una lunga intervista al Mail on Sunday in cui difende la sua condotta durante la custodia legale sulla figlia.

Nel corso delle sue dichiarazioni, avrebbe aggiunto inoltre di non voler dire come sta oggi la cantante per evitare che torni a cadere nel “buco nero” che avrebbe rischiato di risucchiarla per sempre anni fa.