Ballerine di tip tap? No, fashion addicted con bretelle a vista

Le bretelle, nate come accessorio funzionale per tener su le braghe, sono diventate oggi uno degli elementi più cool del mondo del fashion. In particolare, sfoggiare un paio di bretelle a vista sui nostri outfit, gli conferisce quel tocco di austera eleganza e quell’atmosfera genderless che piace tantissimo a giovani e meno giovano. E anche a celebrity del calibro di Zendaya!

Abbinamenti con bretelle a vista: il vintage si fa elegante

Ciò che ci piace in maniera particolare delle bretelle a vista è la loro capacità di conferire eleganza a qualsiasi outfit. Ma anche un tocco bold da vere amanti dello stile. Tra gli abbinamenti meglio riusciti con le bretelle a vista troviamo quindi le gonne midi a tubino, dall’estetica militaresca, i pantaloni a palazzo con pinces, o anche pantaloni a gamba dritta dal tocco anni ’90 è dall’estetica unisex. Giocare con bretelle in tessuto, cuoio o metalliche, o nei casi più estremi con cinghie dall’aspetto ippico, è il segreto per risultare super cool ovunque andiamo!