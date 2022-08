Borse stile Birkin per il back to office che non costano uno stipendio

È forse una delle borse più iconiche di sempre, di sicuro quella più elegante: stiamo parlando della Birkin di Hermès, che da sempre fa sognare le fashion addicted. Se però non vi chiamate Chiara Ferragni o Victoria Beckham sarà difficile potersi permettere una spesa da capogiro! Sapete che la borsa Birkin più costosa al mondo è stata battuta a quasi 160 mila euro?

Se l’originale rimane irraggiungibile, esistono alternative più abbordabili che la ricordano moltissimo, vediamo le borse stile Birkin da indossare per il back to work!

Birkin o quasi: i modelli più cool da indossare al lavoro

Per il rientro al lavoro post vacanze estive non c’è niente di meglio di una borsa elegante e raffinata, ma anche comoda e capiente. Il modello Hamilton di Michael Kors si avvicina incredibilmente alla Birkin in fatto di stile e fattura, per questo la amiamo!

Foto Michael Kors

Il lucchetto nella parte frontale ce la ricorda da vicino, mentre l’interno organizzato e la linea semplice in pelle rendono questa borsa a mano semplicemente perfetta.

Foto Furla

Anche Furla lancia il suo modello back-to-work, una borsa che aggiunge un tocco metropolitano alla femminilità di chi la indossa. Ampia ed elegante, il modello Palazzo si può indossare sia a tracolla che a mano e, con le temperature ancora molto alte, è una valida alleata per vestirsi in ufficio in estate!