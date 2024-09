Desigual, le borse più belle del brand da avere quest’autunno

Borse Desigual, le tendenze dell’autunno inverno che renderanno i tuoi look ancora più alla moda! Scopri i modelli più in voga.

L’accessorio a cui ogni donna non può assolutamente rinunciare è la borsa. In tutte le sue versioni, dalla mini alla maxi, la borsa può essere indossata durante tutto l’anno su ogni tipo di look, da quello più sportivo e casual al look più elegante e sofisticato. Esistono borse per ogni occasione, ecco perché dovresti assolutamente scoprire le nuove tendenze e mettere nel carrello le borse più belle proposte da Desigual.

L’azienda di abbigliamento con sede a Barcellona è conosciuta perlopiù per i suoi prodotti dalle nuances vivaci, nonostante ciò le sue borse potrebbero attirare l’attenzione di tantissime persone con stili differenti. Se cerchi un prodotto di tendenza, di qualità e soprattutto che costi sotto i 200 euro, ecco 3 proposte da non farsi sfuggire.

Potrai acquistare le borse direttamente dal negozio online di Desigual oppure recarti in uno degli store che puoi trovare in tutta Italia.

3 borse Desigual da mette nel guardaroba

Da Desigual potrai trovare la borsa che più ti piace. Ecco 3 modelli completamente diversi tra loro di cui ti innamorerai senza dubbio!

Tessuto in denim per un look casual chic

Il denim è sempre più di tendenza per quest’autunno inverno, ecco perché la borsa a spalla firmata Desigual che ricorda la parte superiore di un pantalone di jeans è uno dei modelli da avere quanto prima.

Il tessuto è liscio, le tasche sono di diverse dimensioni e puoi trovarle sia esternamente che internamente. La chiusura è a cerniera, è una borsa piccola che può essere sfoggiata durante il giorno su look casual composti da blazer, pantalone e sneakers di stagione.

Borsa baguette per un look da ufficio

Se cerchi una borsa che sia capiente abbastanza da contenere tutto ciò che ti serve per l’ufficio, la borsa baguette, elegante e raffinata, è un accessorio da prendere in considerazione per l’autunno inverno.

La puoi trovare in due nuances differenti, total black oppure color panna. Il doppio manico ti permette di sfoggiare la borsa come più ti piace, inoltre le tasche esterne sono ottime per avere tutto a portata di mano.

Il classico dell’autunno inverno, la bag total black

La borsa total black in versione shopper è ormai diventato un classico dell’autunno inverno. Se non sai quale borsa abbinare al tuo look da giorno, la shopper è sicuramente il modello perfetto per te. Portala a mano o sottobraccio, è perfetta per portare con sé anche il proprio beauty case con tutti gli essentials.