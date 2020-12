La borsa di Primark identica alla chain bag di Bottega Veneta

Non c’è stagione in cui una borsa diventi un vero e proprio cult, ispirando piccoli e grandi brand che ne creano versioni simili e magari più abbordabili dell’originale. Dopo la borsa di Celine e la mini Nile di Chloé, questa volta è il caso della chain bag di Bottega Veneta, diventata nel giro di pochi mesi un pezzo iconico, al punto da dettare un vero e proprio trend di chains bag.

La versione di Primark a soli 8 euro

Sfoggiata sui social da moltissime celebrità, la borsa di Bottega Veneta è ormai ambita da tutti, anche se il prezzo, non esattamente abbordabile, la rende quasi un miraggio per le tasche di molte di noi. L’iconica borsa di Bottega Veneta costa la bellezza di 2.700 euro per essere esatti, l’equivalente di circa 3 mesi di affitto. Fortunatamente per noi, Primark ne ha creato una deliziosa versione al costo di soli 8 euro.

Leggi anche Ad ognuno la sua mascherina natalizia!

La borsa che fa tendenza

Da quando la casa di moda italiana è stata rilevata dal direttore creativo Daniel Lee, i suoi lussuosi accessori in pelle sono diventati un must nella lista delle fashion addicted. Ma è stata la The Chain Pouch sS20 del marchio a diventare la borsa della stagione per eccellenza. Basta pensare a Hailey Bieber o Kylie Jenner che sono state tutte avvistate con indosso varie tonalità della pochette in pelle di vitello.

I colori disponibili

La borsa di Primark è disponibile in nero e marrone e assomiglia così tanto all’originale, che farete invidia ad amiche e colleghe. Vi consigliamo di recarvi in negozio il prima possibile, perché, una volta arrivate sugli scaffali, andranno letteralmente a ruba.

Amata dalle celebrità

Se non siete ancora convinte, abbiamo raccolto alcune delle nostre celebrità preferite che hanno esibito la chain bag sui social. Non poteva mancare la fondatrice di Kylie Cosmetics, Kylie Jenner che, nella sua invidiabile collezione di borse formate da giovane miliardaria, ha anche quella di Bottega Veneta.

Anche la supermodella Hailey Bieber ha entrambe le versioni della borsa, in bianco e nero, come si può intuire dal suo profilo Instagram.