Borghi del Lazio: i posti fiabeschi da visitare nel week-end

Ci sono alcuni posti fiabeschi nel Lazio che meritano di essere visitati e scoperti. Specialmente in autunno e in inverno, i borghi medievali sono davvero magici. Le foglie che cadono, l’aria che si fa frizzantina, i colori della natura che si tingono di marrone e arancione, le prime piogge e tutto ciò che contribuisce a rendere l’atmosfera davvero magica.

La regione Lazio vanta diversi luoghi che possono essere visitati nel week-end, perfetti per una gita fuori porta. Scopriamo insieme i più bei borghi nel Lazio da visitare e scoprire.

I posti fiabeschi nel Lazio: Castel Gandolfo, Castel di Tora e Subiaco

Castel Gandolfo è uno dei paesini vicino Roma, che si trova nella zona dei Castelli Romani – tra i luoghi dove andare in autunno in Italia – e il cui centro abitato è parte del percorso dei borghi più belli d’Italia. Si tratta di quella che era la residenza estiva di diversi pontefici. In questa zona sono, inoltre, presenti dei luoghi di interesse archeologico – come i resti della Villa Albana di Domiziano – ma anche artistico e naturalistico. È possibile visitare anche la Chiesa di San Tommaso di Villanova.

Castel di Tora si trova in provincia di Rieti – anche questo fa parte del circuito dei borghi più belli d’Italia – ed è un vero gioiello incastonato tra fitti boschi, da cui è anche possibile ammirare la cupola della Basilica di San Pietro. Che dire, poi, di Subiaco? Località in provincia di Roma, è davvero imperdibile per chi desidera immergersi nell’atmosfera medievale: il borgo è, infatti, costruito a scalinata su una sorta di rupe rocciosa accanto al fiume Aniene.

I borghi medievali da visitare nel Lazio e da vedere assolutamente: Orvinio e Sperlonga

Tra i 5 borghi medievali da visitare nel Lazio e da vedere assolutamente, ci sono anche Orvinio e Sperlonga. In provincia di Rieti, Orvinio è uno dei luoghi più ricchi dal punto di vista storico: è caratterizzato da stradine strette, casette in pietra e da parte della cinta muraria con torri di difesa.

Infine, c’è Sperlonga in provincia di Latina (tra le vacanze low-cost a settembre e non solo): si tratta di un borgo caratterizzato da case con intonaco bianco, scale, viuzze e archi incredibili. Nell’XI secolo, questo borgo era un castello circondato da una cinta muraria di cui restano la Portella e Porta Marina, oltre alla Torre Truglia, Torre Capovento e Torre del Nibbio. Qui sono presenti anche i resti della villa dell’Imperatore romano Tiberio.