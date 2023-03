Bonus trasporti 2023: il mistero del ministero

Cos’è e come funziona il bonus trasporti 2023, ma soprattutto: che fine ha fatto? Se lo chiedono in tanti dopo il freno imposto all’agevolazione dalla solita tiritera della burocrazia all’italiana. Troppi giri di parole e ancora nulla di fatto per chi intende usufruire di questa misura, incagliata nelle maglie di un sistema sempre a rilento rispetto alle necessità dei cittadini.

Che fine ha fatto il bonus trasporti 2023?

Domandare è lecito, rispondere è cortesia. Ma a volte, quando si tratta di quesiti su incentivi e agevolazioni statali, ultimamante la risposta non c’è o tarda ad arrivare.

La questione riguarda anche il bonus trasporti 2023, una delle misure previste dalla legge di Bilancio e finora praticamente un “fantasma” nelle tasche degli italiani.

Il bonus rientra nel ventaglio di agevolazioni per i cittadini (come il bonus vista e il bonus mobili) e rappresenta un sostegno per i pendolari che si affidano al trasporto pubblico.

L’ultima versione del dl Aiuti, però, ha ristretto la platea di aventi diritto riducendo la soglia di reddito lordo annuo a 20mila euro. Ma non è la sola nota dolente.

Per poter incassare il bonus, infatti, serve un decreto attuativo che, dallo scorso 14 febbraio, slitta e rende il percorso molto più intricato e nebuloso.

Il ritardo rischia di tradursi in ulteriori delusioni per le famiglie italiane in attesa del voucher per l’acquisto di un abbonamento che avrebbero già dovuto concludere all’inizio dell’anno, e dal governo sembra non arrivare una data certa sull’iter.

A che punto siamo? In buona sostanza, mancando il decreto attuativo, il bonus non può essere richiesto.

Cos’è il bonus trasporti e come funziona

Il bonus 2023 è “un mistero nel Ministero“: l’agevolazione per integrare i costi degli abbonamenti per i mezzi pubblici non si può ancora richiedere perché manca il decreto attuativo dal dicastero delle Infrastrutture, e il giallo riguarda ora i tempi perché possa dirsi realtà.

Nell’attesa, ripercorriamo i lineamenti della misura.

Il bonus trasporti è un aiuto economico fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali.

Deve essere utilizzato entro il mese solare di emissione, acquistando un abbonamento che può essere avere validità anche in un periodo successivo.

A chi spetta

Il bonus trasporti è un contributo erogato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims), e prevede un massimo di 60 euro per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico.

Può essere richiesto per se stessi o per un minorenne a carico e sarebbe rivolto a studenti e lavoratori. Il condizionale, in questo caso, è d’obbligo: non resta che attendere…