Bonus psicologo, novità sui fondi, requisiti e come fare domanda

Ci sono delle novità per quanto riguarda il bonus psicologo 2025, vediamo come funziona, quali sono i requisiti e come fare domanda online.

Le persone fragili che vivono condizioni di disagio psicologico e hanno bisogno di consultare uno specialista possono contare sul bonus psicologo che rappresenta un importante sostegno economico.

Istituito per la prima volta nel 2022 in seguito alla pandemia, anche se era stato introdotto dal Decreto Legge 228/2021, è stato confermato negli anni successivi e dal 2023 è reso stabile. Il governo Meloni ha provveduto a stanziare anche per il 2025 un fondo ad hoc.

Quest’anno ci sono alcune novità, andiamo a scoprire quali sono e tutto ciò che occorre sapere per poterne usufruire.

Come funziona il Bonus Psicologo 2025, chi può richiederlo e come fare

La principale novità che riguarda il bonus psicologo 2025 è la somma stanziata dal Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze che è pari a 9,5 milioni di euro. l’INPS ha spiegato che per le domande inoltrate nel 2024 sui fondi 2023 sono state chiuse le graduatorie e chi ha ricevuto l’accoglimento deve usare la somma entro il 7 aprile 2025. La buona notizia è che le domande non accolte per insufficienza dei fondi saranno riesaminate dal 15 aprile 2025 sulla base delle risorse disponibili.

Le graduatorie quindi scorreranno per individuare nuovi beneficiari. Per chi invece vuole fare nuova domanda deve aspettare che sia resa nota la nuova finestra che sarà annunciata almeno un mese prima dall’attivazione sul portale dell’Inps.

Per accedere alla possibilità di ottenere un rimborso per i colloqui con psicoterapeuti privati iscritti all’albo degli psicologi, inclusi gli psicologi online, deve avere dei requisiti. Come la cittadinanza italiana e avere un nuovo Isee fino a 50.000 euro.

L’importo rimborsabile è pari a 50 euro a seduta ed è erogato dalle Regioni. Può essere al massimo pari a 1.500 euro con un ISEE inferiore a 15.000 euro. Invece con un ISEE tra i 15.000 euro e i 30.000 euro, l’importo massimo erogabile è di 1.000 euro mentre con un ISEE tra i 30.000 euro e i 50.000 euro l’importo massimo erogabile è di 500 euro.

Non importa per quale motivo si chiede il consulto, può essere per ansia o stress, depressione o qualsiasi altro disagio, fragilità psicologica o per bisogno di attivare un percorso terapeutico. La propria situazione verrà analizzata e la valutazione contribuirà alla priorità in graduatoria.

La domanda per ottenere il bonus psicologo si può inoltrare online sul portale INPS tramite un forma apposito se in possesso della Carta d’Identità Elettronica (CIE), dello SPID o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS). A disposizione dei cittadini c’è un call center che si può raggiungere telefonando al numero verde 803.164 che è gratuito da rete fissa, oppure al numero 06 164.164, a pagamento da dispositivi mobili.