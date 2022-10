Come ritrovarsi 600 euro in più in busta paga: richiedi così il bonus

Il caro bollette è una preoccupazione che coinvolge tutti. Ormai sono mesi che il costo delle utenze rispetto al passato sono molto più elevate, in particolar modo di luce e gas.

Negli scorsi mesi, per cercare di fronteggiare questo problema e dare un supporto maggiore, soprattutto per le fasce della popolazione più colpite, sono state varate diverse misure di sostegno economico: uno fra tutti, il bonus sociale sulle bollette. Uno degli ultimi bonus è rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti.

Si tratta del bonus bollette da 600 euro: una agevolazione fiscale approvata con la Legge di bilancio del 2022 per aiutare imprese e famiglie contro il caro-energia, erogata però dai datori di lavoro.

Chi può ricevere il bonus e di cosa si tratta

Foto Pinterest

Il bonus viene erogato direttamente dal datore di lavoro per il pagamento delle bollette e sono escluse dalla tassazione. Non esiste una domanda da fare e non è obbligatorio per le aziende dare questo bonus ai propri dipendenti. Però, il Governo ha strutturato il tutto in modo da dare dei vantaggi ad entrambe le parti in gioco.

Infatti, da un lato c’è il datore di lavoro, che spende dei soldi interamente deducibili, che vanno a ridurre l’imponibile fiscale della società, e dall’altra parte il lavoratore che riceve una somma di denaro netta per far fronte al pagamento delle bollette delle utenze domestiche.

Come ricevere il bonus

Ci sono diverse modalità per l’erogazione di questo contributo, ed anche in questo caso è sempre il datore di lavoro a stabilire le modalità: