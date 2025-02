Bonus bicicletta o monopattino 2025, requisiti e come fare domanda

Chi può giovare del Bonus Bicicletta 2025, quali sono i requisiti e come fare domanda per ottenere l’incentivo.

Vediamo nel dettaglio in cosa consiste il Bonus Bicicletta o Monopattino 2025, un incentivo economico dedicato a chi vuole scegliere la mobilità sostenibile.

Tra i mezzi di trasporto più ecologici c’è senza dubbio la bicicletta, utilizzandola ogni giorno per muoversi in città si può ridurre la quantità di inquinanti introdotti nell’atmosfera e il traffico dei veicoli si snellisce portando le emissioni di CO2 ad abbassarsi ulteriormente. Inoltre andare in bici vuol dire anche stare meglio perché facendo attività fisica si migliora il proprio stato di benessere.

Andare in bici per dimagrire, dunque, ma non solo. Pedalare vuol dire anche risparmiare sui costi della benzina, il che non è un aspetto secondario se consideriamo i recenti aumenti di costo del carburante. Poter acquistare una bicicletta spendendo di meno è altresì possibile grazie al bonus pensato proprio per questo. In cosa consiste, quali sono i requisiti e come fare domanda? Approfondiamo di seguito questo argomento.

Come richiedere il Bonus Bici 2025

Per l’anno 2025 è possibile sfruttare degli incentivi economici per la mobilità sostenibile che sono molto apprezzati da coloro che si muovono in bici o in monopattino. Ma chi può richiederli? E a quali tipi di mezzi si estendono?

Ad esempio in Sicilia, nel dettaglio a Messina, grazie al servizio Mobilità Urbana, nell’ambito del progetto di mobilità sostenibile, finanziato dal Ministero dell’Ambiente, rimborsa il 50% del prezzo sostenuto per l’acquisto di una bicicletta, fino ad un massimo di € 565,00, o per un monopattino, fino ad un massimo di € 260,00.

Si legge dunque nella comunicazione che tutti i dipendenti di enti e aziende che aderiscono al progetto sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola-lavoro, e gli studenti maggiorenni, possono accedere al bonus acquistando la bicicletta o il monopattino e chiedendo successivamente il rimborso non serve il nuovo ISEE che invece è fondamentale per altre prestazioni.

In Emilia Romagna è stato istituito un bando da parte della Regione per incentivare l’uso delle biciclette a pedalata assistita negli spostamenti quotidiani, nell’ambito della promozione della mobilità sostenibile e della riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Il contributo copre fino al 50% del prezzo della bici, con un massimo di 500 euro per una bici elettrica e fino a 1.000 euro per una cargo bike elettrica per acquisti effettuati dal primo gennaio 2025 e c’è tempo fino al primo luglio 2025. Il bonus è rivolto ai cittadini maggiorenni residenti nei 207 comuni elencati nell’Allegato 1 del bando che sono zone in cui i livelli di inquinanti sono sempre troppo pericolosamente oltre il limite.

Ci sono altre iniziative anche in altre zone d’Italia, in sostanza il Bonus Bici o Monopattini è rivolto ai cittadini residenti nelle regioni e nei comuni che propongono l’iniziativa.

Infatti a livello statale purtroppo non ci sono più Bonus Bici 2025 che si riferiscono a tutto il territorio nazionale ma ci sono dei benefici che mutano da Comune a Comune e da Regione a Regione. Il modo per sapere se l’amministrazione comunale del luogo di residenza ha aderito alla campagna è controllare direttamente sui siti ufficiali o telefonare per chiedere informazioni.