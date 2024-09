Blazer gessato per donna: come abbinarlo per un look raffinato

Il blazer gessato è un must-have del guardaroba femminile. Versatile ed elegante, ha un design capace di adattarsi a diverse occasioni, sia per chi desidera un look formale che un look casual. Basti pensare a una riunione di lavoro, oppure a una cena tra amici o a una serata speciale.

Certo è che il blazer gessato riesce a donare un tocco di raffinatezza e di classe. Scopriamo insieme come abbinare il blazer gessato per un look raffinato.

Outfit gessato per donna: come abbinare il blazer gessato scuro

Il blazer gessato – come detto – è un capo di abbigliamento estremamente versatile. Nel caso di un blazer gessato scuro si va sul classico. Si tratta di un capo di abbigliamento che non conoscenze tendenze o tempo e che può essere indossato in diverse occasioni, per l’appunto.

Un blazer gessato scuro si sposa perfettamente con qualcosa di più chiaro, come un paio di pantaloni grigi o anche del tessuto in denim per uno stile più informale. Allo stesso modo, vanno bene le tonalità pastello. È possibile anche optare per una t-shirt o una camicia bianche – in tinta unita o di altri colori, considerando che il nero va bene con tutto – e per un paio di scarpe con tacco, décolleté o delle sneakers per essere casual chic. Anche una gonna a tubino sarebbe un’ottima idea.

Come abbinare la giacca gessata chiara

Una giacca gessata chiara si sposa bene con tutto, come la sua variante più scura. Pensiamo, ad esempio, alla composizione di un tailleur completo gessato. Non pensate che debba essere, per forza, elegante e che vada soltanto con scarpe con tacco: può, infatti, risultare sporty chic con delle sneakers e una t-shirt o un caldo dolcevita, perfetto per la stagione autunnale-invernale.

Via libera anche a un paio di jeans, camicie e pantaloni chiari o scuri: bianco candido, beige, grigio freddo, blu, rosso, marrone e chi più ne ha più ne metta. Certamente, i jeans risultano il modo più pratico per indossare il blazer. In linea generale, la regola è che ci si può davvero sbizzarrire perché – come detto in partenza – il blazer gessato è versatile, quindi può essere indossato come si vuole in base ai propri gusti e alle esigenze del caso specifico.