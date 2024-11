Zara, i blazer da avere nell’armadio quest’inverno per look chic e raffinati

Non solo look eleganti e raffinati, con il blazer puoi dare quel tocco di stile in più al tuo outfit casual e sfoggiarlo quindi in più occasioni durante il giorno. Che tu ti stia preparando per andare a fare la spesa o per andare ad un evento importante di lavoro, il blazer è il capospalla versatile che si adatta ad ogni tipo ti look e stile.

Quali sono i blazer donna che puoi trovare da Zara e che ti permetteranno di dare quel tocco di eleganza in più al tuo look senza esagerare? Ecco alcuni modelli da mettere nel carrello per i tuoi look invernali!

Blazer donna, da Zara trovi i modelli più chic

Il marchio fast fashion di abbigliamento e accessori spagnolo più in voga del mondo propone nel suo catalogo dei blazer donna a cui sembra impossibile resistere.

Di seguito ti suggeriamo ben 5 modelli, uno diverso dall’altro, da poter indossare in occasioni differenti.

Blazer Zara doppiopetto, il modello elegante must have dell’inverno

Uno dei modelli più belli in assoluto è il doppiopetto da indossare sia su gonne lunghe che su jeans a vita alta. Il collo a revers rende il tutto più elegante senza, però, uscire fuori dagli schemi. Un capospalla da avere nell’armadio e da tirare fuori nelle migliori occasioni!

Modello basic per un look casual chic

Il modello basic non può assolutamente mancare nel tuo guardaroba invernale. Perfetto per un look monocolore o per dare quel tocco chic all’outfit, il blazer con scollo a V leggermente oversize è pratico e comodo da indossare anche su pantaloni felpati.

Giacca blazer 100% lana

Per un look più raffinato puoi optare per la giacca blazer 100% lana, così da affrontare al meglio le basse temperature senza perdere l’eleganza e lo stile raffinato.

Modello dritto da indossare ogni giorno

Indossa la tua camicia preferita o il tuo dolcevita più amato dell’inverno, metti i tuoi jeans con una cintura sottile e in pelle e concludi il look con un blazer dal taglio dritto.

Scegli la versione grigia così da rimanere al passo con le tendenze, non dimenticare di abbinare al tuo outfit una delle borse più in voga del momento. Potresti, ad esempio, optare per la tanto amata bowling bag!

Con cintura dello stesso tessuto

Comodo e pratico, il blazer donna di Zara da indossare su ogni capo d’abbigliamento è con le spalline e la cintura dello stesso tessuto. L”ideale per chi desidera un capospalla di tendenza che non sia troppo elegante.